Uncharted, Tom Holland ci racconta come vanno le riprese e cosa dobbiamo aspettarci

La lavorazione di Uncharted con Tom Holland, prequel dei videogiochi Naughty Dog, è entrata nel vivo: il protagonista ci spiega cosa dobbiamo aspettarci.

Sapevamo che le riprese del film tratto dalla popolare serie videoludica Uncharted erano finalmente iniziate, dopo i numerosi ritardi dovuti al Coronavirus, che ha spinto l'uscita del lungometraggio di Ruben Fleischer con Tom Holland al luglio del 2021. Chiacchierando dell'impegno sul set su Instagram Live, Holland, che nel film interpreta un giovane Nathan Drake solo intravisto nella saga videoludica targata Naughty Dog / Sony, ha dichiarato:

Le riprese vanno alla grande, il film è tutto quello che ho sognato potesse essere. Insomma, non so se avete mai giocato, ma io sono un enorme fan del gioco, e sta andando tutto alla grande.

Parole che dovrebbero rassicurare anche i fan perplessi dal "ringiovanimento" del personaggio, in questo adattamento più volte rimandato, di cui abbiamo seguito la storia nell'articolo che vi indichiamo qui in basso. Altrove comunque Holland ha avuto modo anche di sottolineare come l'approccio narrativo di Uncharted sia il migliore per tutti, appassionati e non.

Secondo me Uncharted offre una cosa che la maggior parte dei film tratti dai videogiochi non dà, è un'origin story dei giochi, quindi se li hai giocati non hai visto quello che succederà nel film. E se non li hai giocati, ti godrai il film comunque perché non richiede di sapere cose che solo alcuni conoscono.