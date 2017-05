Uncharted: nel film Tom Holland sarà un giovane Nathan Drake

La trasposizione cinematografica del famosissimo videogioco Uncharted, che è ormai in gestazione da anni, ha trovato finalmente il suo primo membro del cast. E si tratta niente meno che del novello Spider-Man Tom Holland, il quale nel prossimo progetto interpreterà una versione giovane del protagonista Nathan Drake.

A quanto pare il lungometraggio sarà un prequel delle storie raccontate nei videogiochi, e si baserà su una sequenza introdotta in Uncharted 3: Drake’s Deception, dove il giovane protagonista incontra per la prima volta il suo futuro partner Victor Sullivan. In pratica l'inizio di tutte le avventure poi sviluppate nei videogame.

Nonostante alla sceneggiatura abbiano messo mano nomi illustrissimi e solidi scrittori come Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), David O. Russell, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, David Guggenheim e per ultimo Joe Carnahan, pare che un altro sceneggiatore verrà ingaggiato per riscrivere il copione. Alla regia di Uncharted è invece stato confermato Shawn Levy, reduce da due enormi successi come produttore, Arrival e Stranger Things su Netflix.