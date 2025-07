Una pallottola spuntata, le prime reazioni: "Deliziosamente stupido", "La coppia Neeson-Anderson è il valore aggiunto"

News Cinema

Arriva in sala il 30 luglio la nuova versione del film/trilogia con il Tenente Frank Drebin, con Liam Neeson che eredita il ruolo che fu di Leslie Nielsen. O meglio, ne interpreta il diretto discendente. Accanto a lui, Pamela Anderson.

Sale l'attesa per la nuova versione di Una pallottola spuntata, dal 30 luglio nei cinema italiani, a maggior ragione ora che arrivano sui social i primi commenti dei giornalisti americani che lo hanno visto. "Tratto da una storia vera totalmente inventata", come si legge in una delle frasi di lancio, il film azzarda un nuovo corso per la meravigliosamente demenziale trilogia firmata dal trio Zucker-Abrahams-Zucker che ha fatto piegare in due dalle risate il pubblico cinematografico degli anni 80 e 90.

Il ruolo del tanto solenne quanto ottuso Tenente Frank Drebin, che fu dell'indimenticabile Leslie Nielsen, come sappiamo spetta di diritto a Liam Neeson. Grazie allla sua carriera di attore drammatico, Neeson era sulla carta la migliore scelta possibile per interpretare il protagonista del nuovo Una pallottola spuntata, offrendo un contrappunto rigoroso alla comicità molto sopra le righe della storia. Il fatto che che interpreti il figlio del suo predecessore, lascia intendere che l'operazione rientri nella categoria del sequel/reboot, con l'auspicio di dar vita a una nuova trilogia.

Completano il cast Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu e Danny Huston. Prodotto dall'irriverente Seth MacFarlane (I Griffin, American Dad, Ted), il film è diretto da Akiva Schaffer che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Dan Gregor e Doug Mand. La prima proiezione per la stampa USA ha generato un coro di entusiami tra le testate specializzate come Variety, Entertainment Weekly e IGN. Il film viene definito “il più divertente dell'anno”, una commedia slapstick che riesce ad aggiornare con successo lo spirito della trilogia originale. A lasciare il segno è soprattutto la performance di Neeson, capace di una "performance impeccabile" in perfetto stile Leslie Nielsen.

Il ritmo comico è serrato e coerente per tutta la durata (una rigenerante durata di circa 85 minuti, dopo i tanti titoli che superano abbondantemente le 2 ore) e l’umorismo è “deliziosamente stupido”, con un effetto quasi nostalgico. Il duo Neeson–Pamela Anderson è una delle sorprese del film. La coppia funziona benissimo e regala alcune delle scene più divertenti, dando al divertente script il valore aggiunto.

Una pallottola spuntata: trailer italiano e poster del film