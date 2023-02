News Cinema

Una gran voglia di vivere, ma l'amore è una sfida costante: video intervista con Fabio Volo e Vittoria Puccini

Un amore in viaggio per cercare di aggiustarlo anche se in crisi. Una gran voglia di vivere è la storia di un amore maturo in difficoltà raccontato da Fabio Volo in un romanzo e ora al cinema insieme a lui e Vittoria Puccini diretti da Michela Andreozzi.