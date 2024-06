Una figlia: terminate le riprese del nuovo film di Ivano De Matteo

News Cinema

Dopo il premiato Mia, Ivano De Matteo torna al cinema con Una figlia, di cui sono appena terminate le riprese. Nel cast Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon.

Dopo il meritato successo di Mia, Ivano De Matteo, bravo attore passato da tempo con successo dietro la macchina da presa, torna al cinema col suo nuovo film, Una figlia, le cui riprese si sono appena concluso. La storia, scritta per il cinema da De Matteo assieme alla compagna e partner di sceneggiatura Valentina Furlan, è liberamente ispirata al romanzo di Ciro Noja "Qualunque cosa accada" (Astoria edizioni) e il cast è composto da Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Toni Formari e Barbara Chiesa. Prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania, per Rodeo Drive con Rai Cinema, Una figlia è stato girato a Roma e dintorni.

Una figlia: la trama del film

Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?