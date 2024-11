Una famiglia sottosopra, Luca Argentero e Valentina Lodovini nel trailer della commedia di Alessandro Genovesi

News Cinema

In Una famiglia sottosopra, di cui è stato appena pubblicato il trailer, Luca Argentero e Valentina Lodovini sono nei guai, quando le identità di tutti i membri della famiglia si scambiano per magia. Al cinema dal 5 dicembre.

Luca Argentero e Valentina Lodovini sono i protagonisti della commedia Una famiglia sottosopra di Alessandro Genovesi, al cinema dal 5 dicembre. Come capirete guardandone il trailer ufficiale, la vita dei membri di una famiglia è sconvolta quando una magia scambia le identità e i corpi di tutti, con esiti imprevedibili e discretamente assurdi. Nel cast anche Licia Maglietta, Chiara Pasquali, Carlo Alberto Matterazzo e Martina Bernocchi.



Una Famiglia Sottosopra: Il Trailer Ufficiale del Film di Alessandro Genovesi con Luca Argentero - HD

Una famiglia sottosopra, la trama del film con Luca Argentero

Una famiglia sottosopra narra del deluso Alessandro Moretti (Luca Argentero): non lavora più, i figli non gli portano rispetto, sua moglie (Valentina Lodovini) si allontana da lui sempre di più. Quando si recano tutti e sei (suocera compresa, Licia Maglietta) in un parco di divertimenti per festeggiare il compleanno della più piccola, Anna, qualcosa di misterioso dalla sera alla mattina scambia le identità di tutti i membri della famiglia: c'è chi si ritrova nel corpo di un altro. Come si uscirà da quest'incubo? E come preservare la vita sociale di tutti, in queste condizioni? Alessandro aveva voglia di cambiare molte cose nella sua esistenza... ma non così tante e non così!

Alessandro Genovesi dirige e cosceneggia (con Giulio Carrieri) questo remake italiano del film francese Indovina chi? del 2021, diretto in origine da Jean-Patrick Benes. Genovesi ha direcente realizzato per Netflix il lungometraggio Fabbricante di lacrime, basato sull’omonimo romanzo di Erin Doom. Argentero, nell'ultimo periodo molto impegnato nella serie Doc sulla Rai, è apparso al cinema l'ultima volta a luglio nel thriller La coda del diavolo. Valentina Lodovini sarà invece dal 21 novembre anche in Una terapia di gruppo con Claudio Bisio.