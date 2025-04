Una battaglia dopo l'altra: è arrivato anche nella versione italiana il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

News Cinema

Ufficializzata anche la data di uscita nel nostro paese, fissata dalla Warner per prossimo il 25 settembre, del film con Leonardo DiCaprio ispirato al romanzo "Vineland" di Thomas Pynchon. Ecco il trailer italiano ufficiale di Una battaglia dopo l'altra, nuovo film di Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson è uno dei più importanti registi viventi.

Lo è perché è bravissimo, lo è perché il cinema lo respira, lo vive, lo conosce, lo è perché è capace di alternare opere complesse, intense e maestrose come Il petroliere o The Master a film in apparenza leggeri e svitati come Vizio di forma. Lo è perché è un grandissimo, e i grandissimi non hanno paura di essere dei pagliaccioni.

Anche il suo nuovo Una battaglia dopo l'altra, che vedremo al cinema in Italia dal 25 settembre 2025 dopo un passaggio al Festival di Venezia che appare già scontato, è un film che sembra non avere affatto paura di essere pagliaccione. D'altronde, come Vizio di forma è stato liberamente ispirato a un gigante della letteratura postmoderna come Thomas Pynchon.

Dagli Stati Uniti in questi giorni arrivano voci per le quali, dopo i primi test screening, la Warner stia facendo pressioni su Anderson per modificare il final cut del film, giacché il pubblico che ha visto il film pare abbia detto che fa fatica a provare immedesimazione in quei personaggi. Ma al questione dell'immedesimazione, insomma, ma davvero ancora? Metterei mani e piedi sul fuoco che ha ragione Anderson, e spero non ceda un millimetro di girato a richieste insensate.

Detto questo, godetevi il trailer di Una battaglia dopo l'altra nella sua versione italiana, che magari in quella originale vi eravate persi qualcosa.

Una battagli dopo l'altra: trailer italiano ufficiale del film di Paul Thomas Anderson

Una Battaglia dopo l'Altra: I Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio - HD

Una battaglia dopo l'altra - che vede protagonista Leonardo DiCaprio, assieme a Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim, Benicio del Toro e Chase Infiniti, con Jonny Greenwood confermato compositore di fiducia del regista - è ambientato ai nostri giorni, contrariamente al romanzo di Pynchon che lo ha ispirato, "Vineland", che, pubblicato nel 1990, raccontava un 1984 orwelliano. Queste invece le poche righe di trama ufficiale del film di Anderson:

Un gruppo di ex rivoluzionari si riunisce quando un loro perfido nemico riemerge dal loro passato, dopo sedici anni di silenzio. Il gruppo avrà il duro compito di salvare la figlia di uno di loro, prima che accada l'inevitabile...

Nel film DiCaprio interpreta un personaggio assimilabile a quello di Zoyd, mentre Sean Penn il colonnello Lockjaw, equivalente di Brock Vond. Teyana Taylor è la moglie del personaggio di Di Caprio e Chase Infiniti la loro figlia.