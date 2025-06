Un tipo imprevedibile 2: ecco il trailer ufficiale del nuovo film con Adam Sandler

News Cinema

Debutta il 25 luglio in streaming su Netflix l'atteso sequel di uno dei più grandi successi dell'attore americano, Happy Gilmore. Ecco il trailer ufficiale di Un tipo imprevedibile 2.

Debutta in 25 luglio in streaming su Netflix un film attesissimo dai tanti fan di Adam Sandler, spesso e volentieri comico assai divertente, in altre occasioni attore serio e di valore al servizio di registi come Noah Baumbach, Paul Thomas Anderson o i fratelli Safdie.

Parliamo ovviamente di Un tipo imprevedibile 2, sequel di film che nel 1996 aveva visto Sandler interpretare l'indimenticabile Happy Gilmore, irascibile giocatore di hockey dotato di un unico talento, quello di un tiro micidiale, che mette questa sua capacità al servizio di uno sport che non è esattamente praticato e frequentato da tipi come lui: il golf. In questo sequel Happy torna sul green cercando di adattarsi alle nuove derive contemporanee di questo sport e, soprattutto, come sempre, di mantenere la calma e non dare in esilaranti escandescenze (spoiler: non ci riuscirà).

Scritto da Sandler assieme a Tim Herlihy, e diretto da Kyle Newacheck, Un tipo imprevedibile 2 conta nel cast veri giocatori di golf come John Daly (che pare sia stato in parte ispirazione per il personaggio di Happy), il giocatore di football Travis Kelce, ma anche vecchie conoscenze come Christopher McDonald, Julie Bowen e Ben Stiller, le figlie di Sandler Sadie e Sunny, e ancora il rapper Bad Bunny, Margaret Qualley e Benny Safdie, e la modella/golfista/influencer Paige Spiranac.

