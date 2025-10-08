TGCom24
Home | Cinema | News | Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025
Schede di riferimento
Un Semplice Incidente
Anno: 2025
4,0
Un Semplice Incidente
News Cinema

Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025

Il film di Jafar Panahi sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e sarà nei cinema di tutta Italia dal prossimo 6 novembre. Ecco il trailer e il poster di Un Semplice incidente.

Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025

Non servono i dati statistici, il fatto per esempio di essere stato uno dei pochissimi a aver firmato il poker composto dalla vittoria dei Festival di Cannes, Venezia, Berlino e Locarno con i suoi film, a capire e sapere che autore fondamentale sia Jafar Panahi nel panorama del cinema iraniano e mondiale. Non servono, ma forse aiutano. Comunque.
Il 6 novembre al cinema arriva l'ultimo film di questo grande regista, Un semplice incidente, film che ha ottenuto la Palma d'Oro a Cannes pochi mesi fa e che Panahi ha girato in clandestinità, senza il permesso ufficiale delle autorità iraniane. Un semplice incidente è un film che conferma l’impegno di Panahi nel difendere l’integrità artistica e l’indipendenza creativa, che unisce dramma e ironia, muovendosi sul sottile confine tra tragedia e grottesco, e nel quale il regista usa una sua cifra distintiva, quella dell'ironia dissacrante, per mettere in scena l’assurdità dei meccanismi di potere e la fragilità dei giudizi morali.
Prima del suo debutti in sala Un semplice incidente - di cui potete anche leggere la nostra recensione a firma di Mauro Donzelli, e che sarà il candidato della Francia all'Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale - verrà presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, dove a Panahi verrà insignito di un premio alla carriera che gli verrà consegnato dal Giuseppe Tornatore.
Qui di seguito, il suo trailer e il suo poster italiani ufficiali.


Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Un Semplice Incidente
Anno: 2025
4,0
Un Semplice Incidente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Francis Ford Coppola e il casting call in Calabria per Distant Vision
news Cinema Francis Ford Coppola e il casting call in Calabria per Distant Vision
Frankenstein, Jacob Elordi adorava trasformarsi nel mostro: "Le sedute di trucco erano estremamente liberatorie"
news Cinema Frankenstein, Jacob Elordi adorava trasformarsi nel mostro: "Le sedute di trucco erano estremamente liberatorie"
La Donna della Cabina Numero 10, cosa ne pensa del film l'autrice del romanzo
news Cinema La Donna della Cabina Numero 10, cosa ne pensa del film l'autrice del romanzo
Linea d’ombra Festival, Salerno torna per il trentesimo anno a colorarsi di cinema
news Cinema Linea d’ombra Festival, Salerno torna per il trentesimo anno a colorarsi di cinema
Dune - Parte 3, Rebecca Ferguson conferma il ritorno di Lady Jessica
news Cinema Dune - Parte 3, Rebecca Ferguson conferma il ritorno di Lady Jessica
Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco
news Cinema Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco
The Running Man, Stephen King ha approvato le modifiche al finale del nuovo film
news Cinema The Running Man, Stephen King ha approvato le modifiche al finale del nuovo film
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Ottobre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Caos
Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi
The Northman
Battleship
Serpico
Misery non deve morire
Fuori dall'Oscurità
La Ragazza di Stillwater
Caccia al tesoro
Prime
L'evocazione - The Conjuring
Una spia e mezzo
Film stasera in TV