Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025
Il film di Jafar Panahi sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e sarà nei cinema di tutta Italia dal prossimo 6 novembre. Ecco il trailer e il poster di Un Semplice incidente.
Non servono i dati statistici, il fatto per esempio di essere stato uno dei pochissimi a aver firmato il poker composto dalla vittoria dei Festival di Cannes, Venezia, Berlino e Locarno con i suoi film, a capire e sapere che autore fondamentale sia Jafar Panahi nel panorama del cinema iraniano e mondiale. Non servono, ma forse aiutano. Comunque.
Il 6 novembre al cinema arriva l'ultimo film di questo grande regista, Un semplice incidente, film che ha ottenuto la Palma d'Oro a Cannes pochi mesi fa e che Panahi ha girato in clandestinità, senza il permesso ufficiale delle autorità iraniane. Un semplice incidente è un film che conferma l’impegno di Panahi nel difendere l’integrità artistica e l’indipendenza creativa, che unisce dramma e ironia, muovendosi sul sottile confine tra tragedia e grottesco, e nel quale il regista usa una sua cifra distintiva, quella dell'ironia dissacrante, per mettere in scena l’assurdità dei meccanismi di potere e la fragilità dei giudizi morali.
Prima del suo debutti in sala Un semplice incidente - di cui potete anche leggere la nostra recensione a firma di Mauro Donzelli, e che sarà il candidato della Francia all'Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale - verrà presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, dove a Panahi verrà insignito di un premio alla carriera che gli verrà consegnato dal Giuseppe Tornatore.
Qui di seguito, il suo trailer e il suo poster italiani ufficiali.