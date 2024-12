Un matrimonio di troppo: il trailer della commedia con Will Ferrell e Reese Witherspoon

News Cinema

Il film, scritto e diretto da Nicholas Stoller, sarà disponibile in streaming dal 30 gennaio 2025 su Prime Video. Ecco trailer e trama di Un matrimonio di troppo.

Cosa succede quando una stessa struttura viene per errore assegnata a due diverse cerimonie e feste nuziali nello stesso giorno?

Debutterà in streaming su Prime Video il prossimo 30 gennaio il film che ce lo racconta: Un matrimonio di troppo, scatenata commedia che è stata scritta, prodotta e diretta da Nicholas Stoller, il regista di film come Cattivi vicini, Cicogne in missione e Bros.

Questa volta Stoller ha voluto con sé come protagonisti Reese Witherspoon e Will Ferrell, prime linee di un cast composto anche da Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer e Celia Weston.

Questa la trama ufficiale del film:

Quando la stessa location viene accidentalmente prenotata per due matrimoni diversi nello stesso giorno, i due gruppi di invitati si ritrovano a dover difendere il momento speciale della propria famiglia sfruttando al meglio gli spazi, inaspettatamente ristretti. In un'esilarante lotta di risolutezza e determinazione, il padre di una delle due spose (Will Ferrell) e la sorella dell'altra (Reese Witherspoon) si affronteranno in un caotico testa a testa e non si fermeranno davanti a nulla pur di assicurare ai propri cari una cerimonia indimenticabile.

Qui di seguito potete vedere il trailer italiano ufficiale e il poster di Un matrimonio di troppo, che Whiterspoon e Ferrell hanno anche seguito come produttori.