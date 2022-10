News Cinema

Un lupo mannaro indiano in India: il trailer della commedia horror Bhediya

Debutterà in patria il 25 novembre questo film ad alto budget che è il terzo film di quello che lì chiamano il "Dinesh Vijan's horror-comedy universe", dal nome di un celebre e ambizioso produttore. Ecco il trailer di Behdiya, in lingua originale sottotitolato in inglese.