Home | Cinema | News | Un biopic sui Blondie in preparazione: Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry
News Cinema

Un biopic sui Blondie in preparazione: Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry

Daniela Catelli

Da tempo è in preparazione un biopic sulla band di Blondie e Debbie Harry ha indicato Florence Pugh come attrice preferita per interpretarla, mentre alla regia dovrebbe esserci Charlotte Wells.

Un biopic sui Blondie in preparazione: Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry

Veniamo a parlare di un biopic musicale che ci interessa parecchio, e di cui si parla già da un po'. Charlotte Wells, regista rivelatasi con l'opera prima Aftersun, è dichiaratamente al lavoro su un film sulla mitica band degli anni '80 Blondie, la cui leader Debbie Harry ricordiamo anche come protagonista di molti film, tra cui Videodrome di David Cronenberg. A rivelare che il biopic è in preparazione è stata proprio Harry, oggi ottantenne, in un'intervista al Sunday Times, in cui ha anche espresso la sua preferenza per l'attrice che dovrebbe interpretarla.

Debbie Harry vuole Florence Pugh nel film su Blondie

Nell'intervista al Sunday Times, Debbie Harry ha dichiarato in merito alla protagonista del biopic sui Blondie: "Se fosse qualcuno come Florence Pugh sarei al settimo cielo. Trovo che lei sia una grande attrice e possa fare qualsiasi cosa". E a darle speranze è sicuramente il fatto che nel 2020 Pugh in un'intervista con Entertainment Weekly durante il Santa Barbara Film Festival disse che sperava di interpretare Debbie Harry in un film biografico, il che lascia intuire che il progetto era già in ballo all'epoca. A questo punto, con una regista impegnata a dirigere, si spera che le voci vengano confermate. E per chi è troppo giovane per conoscere Blondie, vi riassumiamo brevemente la loro carriera.

Blondie e Debbie Harry: icone degli anni Ottanta sempre attuali

Nati nella scena new wave newyorkese, i Blonde si formano nel 1975 (si scioglieranno nel 1983, dopo di che Debbie Harry intraprenderà la carriera solista) e raggiungono l'apice della carriera nel 1980 con l'album "Autoamerican", da cui vengono tratti due dei loro singoli di maggior successo, "The Tide is High" e "Rapture". Prodotto da Giorgio Moroder, il singolo "Call Me" viene inserito nella colonna sonora di American Gigolò. Le crescenti tensioni interne al gruppo e i gravi problemi di salute del chitarrista Chris Stein (partner di Debbie Harry) portano allo scioglimento dei Blondie nel 1983. Ancora prima dello scioglimento della band, Debbie Harry aveva pubblicato il suo primo album solista, "KooKoo". Per quattro anni mette in pausa la sua carriera per assistere Stein, affetto da una rara malattia autoimmune. Dal 1980 intraprende anche la carriera cinematografica con film come Roadie - Le strade del rock (con la band), Videodrome, Grasso è bello, New York Stories, I delitti del gatto nero, Dolly's Restaurant e Cop Land, fino all'ultimo, Lezioni d'amore di Isabel Coixet, mentre la sua carriera musicale continua contemporaneamente fino agli anni Duemila. Tra le collaborazioni e amicizie dell'artista si ricorda quella con Andy Warhol, che l'aveva ritratta dal vino nel 1980 per un'opera digitalizzata su un computer Amiga 1000 durante un evento promozionale della Commodore, a lungo perduta e riaffiorata solo l'anno scorso.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
