Un'assistente virtuale impazzisce nel trailer di Afraid, nuovo horror targato Blumhouse

News Cinema

Debutta il 30 agosto negli USA questo film che racconta di una famiglia ostaggio dell'Intelligenza Artificale domestica. Ecco trailer e trama di Afraid.

Debutta il 30 agosto negli USA un film intitolato Afraid, che porta sullo schermo tutte quelle ansie e quelle paure - latenti o meno, inconsce o meno - che abbiamo nei confronti di un mondo dove la tecnologia è sempre più pervasiva e indispensabile, e soprattutto dove ci dobbiamo confrontare con la grande e un po' inquietante rivoluzione dovuta all'affermazione delle intelligenze artificiali.

In Afraid, infatti, si racconta di una famiglia che viene scelta per testare un nuovo e avanzatissimo modello di assistente digitale - una cosa tipo Siri e Alexa, insomma - potenziata dall'I.A. di ultimissima generazione. Tutto sembra andare per il meglio quando, inevitabilmente, AIA (così si chiama) si rivolta contro gli umani. Ce lo ricordiamo tutti HAL 9000, no?

Protagonisti del film, targato Blumhouse, sono John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, David Dastmalchian e Keith Carradine. A scrivere e dirigere, Chris Weitz.

Ecco il primo trailer ufficiale originale di Afraid.