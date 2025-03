Twisters, in arrivo il sequel del reboot con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones?

News Cinema

Nonostante Twisters non sia stato un grande successo nel mondo, sembra che negli USA sia andato abbastanza bene da garantire un sequel, per cui la lotta di Glen Powell e Daisy Edgar-Jones con i tornado proseguirà, almeno stando a un'affidabile voce di corridoio.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, il progetto di un Twisters 2 sarebbe già avviato presso la Warner Bros., evidentemente contenta di come si è comportato il primo capitolo al boxoffice internazionale: non era così immediato dedurlo, considerando che al di fuori degli States il lungometraggio catatrofico con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones non è stato un campione d'incassi. Dovremo attenderne per saperne qualcosa di più, e specialmente per avere dettagli ufficiali sul seguito del film, che era a sua volta un reboot del Twister del 1996...



Twisters: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film reboot di Twister - HD

Twisters, dal reboot al sequel, gli uragani vendono ancora bene

Twisters non poteva essere costruito in modo più tradizionale, nell'ambito del filone catastrofico: i protagonisti sono una cacciatrice d'uragani (Daisy Edgar-Jones), apparentemente pentita dopo un evento traumatico negli anni dell'università, e un influencer spaccone (Glen Powell) che cerca l'evento perfetto per i suoi follower, tirandola fuori dal suo isolamento. Due punti di vista diversi, tra scienza e divertimento, per raccontare un fenomeno atmosferico che soprattutto negli USA è un flagello molto sentito: tanto sentito che il film di Lee Isaac Chung ha incassato in patria 267.760.000 dollari del suo totale mondiale di 372.260.300 (fonte Boxofficemojo). Se lo scoop di Richtman sarà confermato, la Warner Bros. starebbe dunque puntando su un incasso soprattutto nordamericano, una mossa coraggiosa per blockbuster sui 155 milioni di budget. L'originale Twister del 1996, diretto da Jan de Bont, era interpretato dal compianto Bill Paxton e Helen Hunt, da una sceneggiatura di Michael Crichton: raccolse nel mondo quasi 500 milioni di dollari, per un budget sui 92. La vicenda originale era simile: la protagonista era sempre traumatizzata, ma interagiva non con un bell'uomo aitante, bensì col suo ex-marito, inventore di uno spericolato sistema per studiare gli uragani... dall'interno! Leggi anche Grazie a Twisters, Glen Powell ha allargato la famiglia adottando Brisket