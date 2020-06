Top Gun Maverick: Tom Cruise vola e fa mangiare la polvere alla troupe in un video del dietro le quinte

News Cinema

A velocità supersonica Tom Cruise pilota un caccia in un adrenalinico video del backstage di Top Gun: Maverick, in arrivo a dicembre.

In tempi non sospetti Tom Cruise sarebbe arrivato nelle nostre sale con Top Gun: Maverick nel mese di luglio, ma una pandemia non è cosa da poco, e quindi ci siamo rassegnati all'idea di vederlo nel sequel di Top Gun il 23 dicembre. Ciò non toglie che ci faccia enormemente piacere e ci emozioni poter guardare un breve estratto del dietro le quinte del film nel quale l'attore vola a tutta birra sopra le teste della troupe. Sull'account Twitter della casa di produzione Skydance è stato diffuso un video di breve durata nel quale l'ardito e inarrestabile Mr. Cruise pilota un caccia alzando la polvere. Nella didascalia del Tweet si legge: "Niente CGI qui".

In Top Gun: Maverick Tom Cruise torna a vestire i panni di Pete "Maverick" Mitchell per diventare un istruttore di volo della scuola Top Gun, dove sarà la guida del giovane pilota Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo ex partner di volo Nick "Goosee" Bradshaw, e allenerà un distaccamento di allievi per una missione speciale che nessuno al mondo è stato in grado di portare a termine. Nel cast del film ritroviamo Val Kilmer, di nuovo nel ruolo di Thomas "Iceman" Kazansky, mentre la protagonista femminile è Jennifer Connelly, che ha espresso, tempo fa, tutta la sua ammirazione per Cruise, eccellente compagno di lavoro. Tra gli altri interpreti di Top Gun: Maverick, che è diretto da Joseph Kosinski, ci sono Jon Hamm, Ed Harris e Glen Powell.