Timothée Chalamet logorato da tormento e invidia nel brillante spot per Apple TV+

Il giovane divo Timothée Chalamet non ha un film né una serie su Apple TV+. "Perché?" si chiede con tormento interiore nel nuovo spot del servizio streaming.

Sì è vero, c'è un affollamento di piattaforme streaming, ognuna con le proprie caratteristiche di offerta on demand o con abbonamento su base mensile/annuale. E sì, è anche vero che la quantità di contenuti disponibili, originali e non, somiglia sempre di più a un oceano che scompare oltre l'orizzonte. Ed è ancora più vero che il nostro budget di spesa mensile non è illimitato. Non possiamo permetterci di essere abbonati a tutti gli operatori, senza contare che le ore del giorno sono sempre 24 e dobbiamo e gli impegni quotidiani non diminuiscono per far spazio a film e serie. Poi, anche i libri timidamente ci tirano la giaccia perché vorrebbero essere letti, ogni tanto.

Ma in tutto questo discorso, è importante riconoscere quanto il servizio streaming di Apple TV+ sia attento alla qualità di ciò che produce. Senza andare a fare comparazioni con la concorrenza, bisogna oggettivamente riconoscere che il rapporto tra spesa mensile, numero di contenuti originali e qualità degli stessi, sia vincente. Si va dal recente I segni del cuore - CODA, vincitore dell'Oscar come miglior film, all'acclamata performance di Jennifer Lawrence in Causeway, in attesa di Killers of the Flower Moon di Scorsese con DiCaprio e De Niro. Le serie? Ottime anche quelle: dalla pluripremiata Ted Lasso, di cui arriverà in primavera la terza stagione, alla geniale Scissione, passando per l'inquietudine d'autore con Servant, lo spionaggio di Slow Horses e i crimini di Black Bird.

Timothée Chalamet nel nuovo spot Apple: "E io? Chiamatemi"

Tutto il tormento del giovane divo di fama mondiale Timothée Chalamet per non avere progetti con Apple, emerge nel nuovo spot pubblicitario che la società ha realizzati con un intelligenza e creatività. L'interpretazione dell'attore è introspettivamente ironica nel dire a se stesso che anche lui può far parte di quella famiglia, come Lawrence, DiCaprio, Sudeikis e persino Jason Momoa, protagonista della serie See e della prossima Chief of War.

Qui sotto lo spot per Apple TV+ con Chalamet e più in basso quello di un anno fa in cui a lamentarsi di non avere un ingaggio era Jon Hamm.