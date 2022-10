Ticket to Paradise primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

George Clooney e Julia Roberts con Ticket to Paradise conquistano all'uscita la vetta del botteghino italiano del weekend. Li seguono gli italiani Siccità di Paolo Virzì e Dante di Pupi Avati.

Dopo un giro di anteprime la settimana scorsa, la commedia Ticket to Paradise con Julia Roberts e George Clooney si è guadagnata il primo posto al boxoffice italiano del weekend, incassando in totale 834.800 euro. Una leggera guerra dei sessi, con due ex che cercando di dissuadere la loro figlia dal matrimonio, ha conquistato evidentemente il pubblico in cerca delle buone, vecchie rassicurazioni hollywoodiane. Il film ha incassato nel mondo 60 milioni di dollari, ma non è ancora uscito negli States.

Stabile in seconda posizione il corale Siccità di Paolo Virzì, dove vari personaggi vivono una distopia in cui il Tevere è prosciugato e una misteriosa malattia comincia a diffondersi, nell'arsura generale. Il cast è composto, tra gli altri, da Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi. Questo weekend ha raccolto altri 371.000 euro, il totale finora è di 1.175.600.

Sale dal quarto al terzo posto il viaggio del Boccaccio-Sergio Castellitto sulle orme del Sommo Vate: Dante di Pupi Avati registra altri 340.300 euro, per un risultato complessivo finora di 903.000.