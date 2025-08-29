TGCom24
News Cinema

Thumb, Milly Alcock protagonista della commedia dark diretta da Daina Oniunas-Pusic

Maria Castaldo

Non solo Supergirl nel futuro di Milly Alcock: l'attrice sarà infatti la protagonista di Thumb, commedia dark diretta da Daina Oniunas-Pusic.

Thumb, Milly Alcock protagonista della commedia dark diretta da Daina Oniunas-Pusic

Non solo Supergirl e il DCU nel futuro di Milly Alcock: l'ex interprete di House of the Dragone, infatti, sarà la protagonista di Thumb, nuova commedia dark di Daina Oniunas-Pusić, come rivelato in anteprima da Deadline.

Thumb, Milly Alcock sarà la protagonista di una nuova dark comedy prodotta da Akiva Goldsman

La pellicola è scritta da Cesar Vitale e segue la storia di una giovane donna sola, interpretata da Alcock, che riceve per errore un pollice mozzato per posta. Ossessiona dallo scoprire chi le ha inviato questo macabro "regalo", la protagonista si ritroverà a vivere una situazione che sconvolgerà il suo mondo per sempre. Il Premio Oscar Akiva Goldsman e Greg Lessans produrrano il film per Wee Road, mentre Richard Saperstein, Brooke Saperstein, Beau Turpin e Anne Saperstein sono produttori per conto di Bluestone Entertainment. Le riprese inizieranno questo autunno a New York.

Sul film, Goldsman ha dichiarato: "Cesar Vitale è una nuova voce unica ed emozionante tra gli sceneggiatori. Daina Oniunas-Pusic è un talento incredibile dietro la macchina da presa e nessuno di noi riesce a distogliere lo sguardo dalla straordinaria Milly Alcock. Greg Lessans e io non potremmo sentirci più privilegiati di contribuire a rendere questo film una realtà". Anche Saperstein ha affermato che è "un privilegio poter collaborare con gli amici di Weed Road Pictures e un team stellare su questa commedia fresca e oltraggiosa".

Oniuna-Pusić​ è una scrittrice e regista croata che ha debuttato al cinema con Tuesday, interpretato da Julia Louis-Dreyfus e presentato in anteprima al Telluride Film Festival. Cesar Vitale, invece, è entrato per due volte nella Black List con la sua sceneggiatura The Great Nothing, con cui ha vinto il premio Academy Nicholl Fellowship

