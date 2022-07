News Cinema

Thor Love and Thunder: Natalie Portman a Roma sorprende i fan al cinema! - Ecco il Video e le Foto

Per la gioia dei fan, grandi e piccoli, in attesa di vedere al cinema Thor Love and Thunder, Natalie Portman, a Roma per l'uscita del film, è entrata a sorpresa in sala prima della proiezione per un inatteso incontro con il pubblico.