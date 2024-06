They Follow: Maika Monroe rivela le date di produzione del sequel di It Follows ed è entusiasta della sceneggiatura

News Cinema

Del sequel di It Follows si parlava l'autunno scorso. Adesso Maika Monroe rivela la data di inizio riprese e alcuni dettagli del film, che si girerà esattamente 10 anni dopo l'uscita del primo.

Come sa ogni appassionato di horror (e di Stephen King), a volte ritornano. Anche a distanza di anni. Parliamo non di zombi o simili, ma di sequel e in questo caso di quello di It Follows, uno dei film che dettero il via a quello che oggi si definisce "elevated horror" . Dopo la notizia dello scorso ottobre che il nuovo film sarebbe stato intitolato They Follow, ora la protagonista Maika Monroe rivela che sarà girato all'inizio del 2025, esattamente 10 anni dopo l'uscita del primo (non siete soli: anche noi pensavamo fosse più recente!). In una intervista con Indiewire, Monroe, che prossimamente vedremo in Longlegs, l'atteso horror di Osgood Perkins con Nicolas Cage, ha parlato del film che l'ha lanciata e di cui presto riprenderà il personaggio.

Maika Monroe da It Follows a They Follow

In They Follow Maika Monroe riprenderà il ruolo di Jay Height e si troverà di nuovo ad affrontare una misteriosa entità senza volto, il cui contagio si trasmette attraverso i rapporti sessuali. Alla regia tornerà David Robert Mitchell. Anche se non può ovviamente dire nulla di rilevante sul sequel, Monroe ha commentato: "so soltanto che David non lo avrebbe fatto se non fosse stato incredibile e la sceneggiatura è bellissima. Ne sono ossessionata. Sono così elettrizzata all'idea di interpretare di nuovo Jay. Vedrete dove si trova adesso, sarà fantastico". Per Monroe è la prima volta con un personaggio che ha già interpretato: "Si tratta di un nuovo tipo di avventura per me. Probabilmente ne parlerò parecchio con David e collegheremo tutto quello che è successo in questi dieci anni tra i due film. Penso che sarà davvero molto divertente". Quanto al cellulare a conchiglia, un oggetto che molti ricordano dal primo film, Monroe ha detto ridendo che sicuramente troveranno il modo di inserirne una versione aggiornata nel sequel. Le riprese, ha confermato, inizieranno nei primi mesi del 2025. Vedremo cosa succederà nel sequel, a così tanti anni di distanza, di un horror che un decennio fa colpì l'immaginazione di molti.