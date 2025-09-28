The Ugly Stepsister: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo body horror ispirato a Cenerentola

News Cinema

Arriva al cinema il 30 ottobre distribuito da I Wonder Pictures il film d'esordio della regista norvegese Emilie Blichfeldt che mescola la tradizionale fiaba di Cenerentola con David Cronenberg (ma non solo). Ecco trailer e trama di The Ugly Stepsister.

C'è stato The Substance, sta per arrivare Together, e ora all'orizzonte c'è anche l'uscita di un ulteriore body horror, sottogenere del cinema dell'orrore che, nato e prosperato negli anni Ottanta, sembra stare vivendo una seconda giovinezza. Il 30 ottobre debutterà infatti nelle nostre sale con I Wonder un film davvero interessante: si intitola The Ugly Stepsister ed è una rilettura della fiaba di Cenerentola (nella versione cupa dei fratelli Grimm, mica in quella tutta svolazzi e animaletti della Disney) che ribalta la prospettiva, rendendo protagonista una delle sorellastre, e che mescola quel materiale con influenze che, certo, provengono soprattutto dal nume tutelare del sottogenere che è David Cronenberg ma che sono anche molto più varie e sfaccettate, in qualche maniera davvero sorprendenti. Il risultato è quello di un film curato e affascinante che ragiona con radicale efficacia sull'ossessione per la bellezza, ma non solo.

The Ugly Stepsister è stato scritto e diretto dall'esordiente norvegese di Emilie Blichfeldt; protagonista è una bravissima attrice che si chiama Lea Myren, con nel cast anche l'attrice col nome più bello di questi anni, Thea Sofie Loch Næss, ma anche la veterana Ane Dahl Torp. Nei cinema italiani arriva dopo essere stato presentato al Sundance prima e al Festival di Berlino poi. Qui di seguito, trama e trailer italiani ufficiali del film.

E se l’eroina della storia, per una volta, non fosse Cenerentola, ma la sorellastra “cattiva”? Elvira sogna il principe azzurro e una vita da favola. Pur di conquistarlo e avere la meglio sulla sua bellissima sorella acquisita, Agnes, sarà disposta a sopportare qualunque sofferenza, tortura, mutilazione. Perché se la scarpetta non calza… basta tagliarsi il piede. Dopo The Substance, il body horror incontra di nuovo l’ossessione per la bellezza e il corpo femminile in un film gore, ironico e sanguinoso, un’esplosione di sangue e violenza pronto a sconvolgere anche il pubblico italiano.