The Ploughmen: Ed Harris dirige Nick Nolte, Bill Murray e Owen Teague in un neo noir su una strana amicizia

Ed Harris si accinge a girare il suo terzo film da regista: una trasposizione del romanzo The Ploughmen a metà fra thriller e noir. I protagonisti sono Nick Nolte, Bill Murray e Owen Teague e la vicenda si svolge in Montana.

Ed Harris torna dietro alla macchina da presa per dedicarsi a unprogetto a cui pensava da tempo. Si tratta dell'adattamento cinematografico del celebre romanzo di Kim Zupan "The Ploughmen", che è a metà fra un neo-noir e unwestern. Le riprese cominceranno in autunno in Montana e per Harris sarà laterza regia dopo Appaloosa e Pollock, entrambi molto belli.

The Ploughmen: il cast all star e la trama

The Ploughmen ha un cast eccezionale. Il buon Ed ha infatti chiamato a recitare Owen Teague, Nick Nolte, Bill Murray, Lily Harris e Amy Madigan. Descritto come simile a Hell or High Water e I segreti di Wind River, il film è ambientato in Montana e racconta la storia di una strana amicizia fra un giovane vice sceriffo perseguitato dal destino e un celebre assassino:

John Gload (Nolte) è un killer talmente bravo nel suo lavoro che soltanto adesso è stato arrestato. Val Millimaki (Teague) è l'ultima ruota del carro del dipartimento dello sceriffo. Mentre Val continua a essere perseguitato dalla sorte e a trovare cadaveri, lo sceriffo (Murray) gli impone il turno di notte nella speranza che Gload gli dica qualcosa del suo passato. Val siaccorge di avere molte cose in comune con il suo prigioniero e finisce perchiedergli alcuni consigli.

A proposito di The Ploughmen, Ed Harris ha dichiarato:

È un bel po’ che provo a fare questo film. È valsa la pena aspettare per raccontare questa storia accattivante con un grande cast, una grande troupee la bellezza del Montana.

Al momento non sappiamo se anche Ed Harris si ritaglierà un ruolo nel film oppure sarà solo regista.