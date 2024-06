The Phoenician Scheme: ecco il cast completo del film che Wes Anderson ha appena finito di girare

News Cinema

Velocissimo, Wes Anderson ha appena finito le riprese di The Phoenician Scheme, il suo nuovo film che ha un cast corale come al solito importante e pieno di grossi nomi. Vediamo chi sono.

I cast dei film di Wes Anderson, come noto, sembrano l'elenco del telefono delle star di Hollywood. Il regista ha terminato di girare in Germania il 3 giugno in gran silenzio The Phoenician Scheme, che non fa eccezione a questa regola. Protagonisti sono Benicio del Toro e MIa Threapleton (figlia di Kate Winslet) nel ruolo di un padre e una figlia i cui affari di famiglia li conducono in un'oscura spy story. Ma, appunto, l'elenco degli attori che appariranno nel film è lunghissimo.

Il cast completo di The Phoenician Scheme di Wes Anderson

Accanto ai due protagonisti principali in questa nuova avventura del re dei colori pastello, ci sono i seguenti nomi: Michael Cera, Riz Ahmed, Bill Murray, e - secondo quanto riporta Crew United, quindi non confermati ufficialmente - sei attori che hanno già lavorato con Anderson, ovvero Scarlett Johansson, Tom Hanks, Willem Dafoe, Rupert Friend, Bryan Cranston e Benedict Cumberbatch, ai quali si aggiungono, per la prima volta, Charlotte Gainsbourg, oltre a Imke Büchel, Imad Mardnli, Jaime Ferkic, Antonia Desplat, Tonio Arango, Aysha Samuel e Sabine Hollweck. Non si conoscono altri dettagli sul film se non che la fotografia stavolta sarà firmata da Bruno Delbonnel mentre alla scenografia torna Adam Stockhausen. L sceneggiatura è opera dello stesso Anderson e di un figlio d'arte, Roman Coppola.