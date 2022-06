The Other Side, il terrore viene dal freddo: al cinema dal 9 giugno un nuovo horror svedese

News Cinema

Arriva al cinema oggi, 9 giugno, con BIM Distribuzione un'opera prima di genere horror molto particolare. Si intitola The Other Side e noi ve la presentiamo.

D'estate rabbrividire al cinema è quasi un obbligo. Non solo per la benedetta aria condizionata che ci rinfresca in questo torrido mese di giugno, ma soprattutto per il ritorno in sala dell'horror, un genere molto amato dagli appassionati, che attendono questa stagione per recuperare le opere più interessanti. Uno di questi film, in uscita il 9 giugno con BIM Distribuzione, è The Other Side, che arriva direttamente dalla Svezia, dove è uscito con successo al box office e ha vinto due Guldbagge Awards (i premi nazionali) per il sonoro e gli effetti speciali, debutto nel lungometraggio di una coppia di registi, Tord Danielsson e Oskar Mellander, che confermano la felice propensione dei paesi nordici a raccontare, al cinema e in letteratura, storie con risvolti thriller o decisamente, come si diceva un tempo, “di paura”. Questa è una breve guida, senza spoiler, per sapere cosa vi aspetta quando andrete al cinema a vedere The Other Side.

The Other Side: la trama e il trailer del film

Shirin si è appena trasferita in una villa bifamiliare con il compagno Fredrik e il piccolo Lucas, figlio di Fredrik e orfano di madre. Tutto sembra perfetto per iniziare una nuova vita insieme, ma ogni casa nasconde un segreto: che sia in soffitta o in cantina, gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui e spesso anche nelle zone d’ombra della nostra mente. E così, quando Fredrik parte per lavoro lasciando a casa suo figlio con la sua nuova mamma, accade qualcosa: strani rumori sembrano provenire dalla parte disabitata della villa. Chi si nasconde? Cosa c’è lì? E perché Lucas dice di aver trovato un amico nell’altra parte della casa?



The Other Side: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Other Side: gli autori e il cast

Tord Danielsson e Oskar Mellander sono quasi coetanei: il primo è nato nel 1980 e il secondo nel 1979. Di The Other Side sono anche sceneggiatori. Anche se si tratta del loro debutto, hanno già alle spalle una vasta esperienza televisiva. Lavorano insieme dal 2012, quando si sono conosciuti, non a caso, durante la lavorazione di una serie horror. Per il loro primo film firmato congiuntamente, dichiarano (una vecchia tradizione dell'horror) di essersi ispirati a una storia vera:

Un paio di anni fa abbiamo conosciuto una famiglia che sosteneva di aver vissuto qualcosa di molto spaventoso e inspiegabile nel 2014, ovvero che un demone ha cercato di catturare il loro bambino. Tutto è iniziato con il loro trasferimento in una nuova casa. Il demone ha fatto in modo che la madre fosse accusata dal marito di essere responsabile di alcune ferite riportate dal figlio, ma quando il marito ha vissuto situazioni che non potevano essere spiegate razionalmente, è arrivato a credere che "qualcosa" stesse perseguitando la sua famiglia. Questa famiglia desidera rimanere anonima.

I personaggi in scena sono essenzialmente i due adulti e il bambino, una famiglia da poco formata in cerca di un nuovo inizio in una nuova casa. A interpretarli sono tre bravissimi attori, a partire dal piccolo Eddie Eriksson Dominguez, che interpreta Lucas ed è alla sua prima prova in assoluto. Il padre, Fredrik, ha il volto di Linus Wahlgren, attore popolarissimo in Svezia per la sua partecipazione a numerose serie tv, mentre è probabile che abbiate visto anche altrove la bellissima Shirin, la matrigna coraggiosa del piccolo Lukas. A interpretarla è Dilan Gwyn: nata a Stoccolma, figlia di un poeta e giornalista curdo, l'attrice, che parla cinque lingue, ha infatti una carriera internazionale. Dopo aver studiato in Francia è vissuta e ha lavorato a Londra e negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il ruolo di Willa nella serie Beyond. L'abbiamo vista anche in Da Vinci's Demons nella parte di Yana e al cinema nel recente Red Snake, sulle donne combattenti curde. Altrettanto importante dei protagonisti “umani” è l'attore e contorsionista che ha dato forma al Boogeyman, l'Uomo nero del film, Troy James, apparso in varie vesti di demone e mostro in serie come Shadowhunters e film come Scary Stories to Tell in the Dark, Il nido e La fiera delle illusioni – Monster Alley di Guillermo del Toro dove era, manco a dirlo, l'Uomo Serpente.

The Other Side: I temi e le citazioni

Fin dal titolo, The Other Side rivela la sua natura di horror classico: l'altra parte è, fisicamente, la casa disabitata gemella a quella acquistata dall'inconsapevole famiglia, ma è anche, ovviamente, quello che esiste al di là del mondo umano. Sono tanti i temi messi in scena dai due registi appassionati di horror. Uno è quello del doppio, rappresentato dal bambino che chiede di giocare con Lucas e che è il riflesso malvagio di un mondo dominato dalle forze del male. Strettamente legato a questo è il tema dell'amico “immaginario” presente in molti horror anche recenti, quello a cui gli adulti non credono fino a che non è troppo tardi - o quasi - per correre ai ripari. Tutto questo avviene nel classico contesto della casa infestata. Ci sono poi i sensi di colpa, la maternità e l'accettazione, e disseminati qua e là nella storia vari rimandi e vere e proprie citazioni che rimandano a classici dell'horror. Ve ne sveliamo uno solo, che se siete appassionati del genere non vi sfuggirà: il bambino “dall'altra parte” si manifesta buttando una palla a Lucas. Impossibile in questo caso non cogliere in questo caso il riferimento a film come Shining e The Changeling, per citarne solo un paio. Insomma, tra rivisitazioni dei classici, tensione alle stelle e colpi di scena, The Other Side vi aspetta al cinema il 9 giugno, per riscoprire tutti insieme nel buio della sala il caro vecchio piacere della paura.