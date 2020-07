The Old Guard: tutto quello che c'è da sapere sul film Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli

News Cinema

Una guida completa al divertente action-fantasy dal 10 luglio in streaming su Netflix, diretto da Gina Prince-Bythewood e tratto da un fumetto di Greg Rucka.

Dal 10 luglio 2020 è disponibile in streaming sulla piattaforma di Netflix The Old Guard, un film Originale Netflix che mescola azione, fantasy e cinecomic.

Il film è diretto da Gina Prince-Bythewood e vede protagonisti Charlize Theron, Matthias Schoenaerts, KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling, Natacha Karam, Veronica Ngo, Anamaria Marinca, Joey Ansah.

La trama ufficiale di The Old Guard

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.

The Old Guard: il trailer italiano del film

The Old Guard: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Chi sono gli immortali del film?

Andromaca di Scizia, detta Andy (Charlize Theron) : la leader indiscussa di questa banda di mercenari immortali. È la più antica, e prima d'incontrare un'altra come lei, ha trascorso secoli da sola. Ha messo insieme il gruppo e condotto innumerevoli missioni di guerra e combattimento a fin di bene e con nobili propositi, anche se inizia a dubitare del senso delle sue azioni, in un mondo dove le cose sembrano sempre peggiorare invece di migliorare. Il suo stile di combattimento mescola dal kendo al Ju Jitsu, passando per Silat, Kali, Hungar, Wu Shu e Tae Kwon Do, e sa maneggiare ogni tipo di arma, che si tratti di armi da fuoco o di armi bianche. La sua preferita è un'ascia bipenne.

Booker (Matthias Schoenaerts) : un soldato francese che ha combattuto con Napoleone Bonaparte. È stato allora che è morto e resuscitato per la prima volta. È il braccio destro di Andy, è tormentato come lei e vive la sua condizione più come una condanna che come un dono.

Joe & Nicky ( Marwan Kenzari e Luca Marinelli ) : ai tempi delle Crociate si sono combattuti e uccisi a vicenda innumerevoli volte. Poi hanno deciso di deporre le armi, e tra loro è nato un amore profondo e appassionato, che è rimasto immutato nel corso dei secoli.

Nile (Kiki Lane): è una giovane Marine degli Stati Uniti, rimasta mortalmente ferita, ma miracolosamente ripresasi, nel corso di una missione in Afghanistan. Guardata con sospetto da tutti i commilitoni, sta per essere spedita a casa per essere sottoposta a test quando arriva Andy a salvarla, e a metterla di fronte alla verità: lei è una nuova immortale.

The Old Guard: tratto da un fumetto di Greg Rucka

The Old Guard è tratto dall'omonima su una serie di fumetti scritti da Greg Rucka (autore premiato e che ha lavorato sia con la Marvel che con la DC Comics) e illustrati dall'argentino Leandro Fernández, pubblicata nel 2017 da Image Comics.

Rucka, che è sceneggiatore del film, aveva iniziato a scrivere questa serie per potersi divertire con personaggi che poteva far morire ripetutamente nei modi più spettacolari e improbabili, ma presto si è reso conto che il suo spunto prestava il fianco a riflessioni serie e profonde su questioni come la vita e la morte.

Nel collaborare con Gina Prince-Bythewood ha lavorato per espandere alcune linee narrative che la regista riteneva importanti nel passaggio dalle pagine del fumetto allo schermo, mentre a sua volta la Prince-Bythewood ha lavorato con attenzione per inseriere nel film diverse inquadrature che ricalcano alla perfezione alcune delle tavole disegnate da Fernández.

