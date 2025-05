The Old Guard 2: il trailer italiano ufficiale del film con Charlize Theron

News Cinema

Sta per arrivare in streaming su Netflix il sequel del film del 2020 basato sull'omonimo fumetto scritto da Greg Rucka e illustrato da Leandro Fernandez. Ecco trama e trailer di The Old Guard 2.

Æon Flux, Atomica Bionda, ovviamente Mad Max Fury Road e la saga di Fast & Furious: Charlize Theron non è affatto nuova a ruoli dove la sua recitazione e il suo corpo atletico sono al servizio dell'azione. Per cui non è stata affatto una sorpresa quando nel 2020 è diventata la protagonista di The Old Guard, film Netflix tratto dall'omonimo fumetto scritto da Greg Rucka e illustrato da Leandro Fernandez in cui interpretava Andy, ovvero Andromaca di Scizia, guerriera secolare e immortale diventata mercenaria assieme ai suoi amici di lunga, lunghissima data.

Il 2 luglio sulla piattaforma debutta il sequel di quel film, The Old Guard 2, che conferma nel cast ovviamente Theron, ma anche KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor e Henry Golding, con l'aggiunta di Vân Veronica Ngô e Uma Thurman.

Il film debutta in streaming con un certo ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, ma le riprese, che si sono tenute anche a Roma durante una torrida estate, sono state rallentate dal Covid e da altri imprevisti.

Questa la trama ufficiale:

Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali tornano con una rinnovata determinazione nella loro missione per proteggere il mondo. Mentre Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh (Veronica Ngô) in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy è alle prese con la sua ritrovata mortalità quando emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono l'aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero dell'esistenza immortale. Diretto da Victoria Mahoney e interpretato tra gli altri da Uma Thurman, The Old Guard 2 è un sequel emozionante e adrenalinico, tratto dal mondo creato da Greg Rucka e dall'illustratore Leandro Fernandez.

The Old Guard 2 è stato scritto da Sarah L. Walker e Greg Rucka, mentre questa volta dietro la macchinda da presa, al posto di Gina Prince-Bythewood (comunque coinvolta come produttrice), c'è Victoria Mahoney.

