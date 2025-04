The Old Guard 2, Charlize Theron torna finalmente in azione nelle nuove immagini

News Cinema

Charlize Theron e il suo gruppo di guerrieri torneranno presto su Netflix, come mostrato nelle nuove immagini di The Old Guard 2.

Manca ancora un po’ al ritorno di The Old Guard sulla piattaforma streaming di Netflix. Il sequel ha fissato la sua data d’uscita per il 2 luglio 2025 ma, per combattere l’attesa, il colosso streaming ha mostrato al pubblico nuovi scatti del film con protagonista Charlize Theron, ancora una volta in azione. Nelle nuove immagini proposte, l’attrice figura accanto ad altri membri del cast come Chiwetel Ejiofor, Henry Golding, Uma Thurman e Matthias Schoenaerts.

The Old Guard 2, nuove immagini di Netflix mostrano Charlize Theron di nuovo in azione

Sono trascorsi cinque anni da quando il primo The Old Guard è stato distribuito via streaming da Netflix, diretto da Gina Prince-Bythewood e con la partecipazione di Greg Rucka, che oltre ad aver ideato il franchise attraverso una serie di graphic novel in questo caso è stato coinvolto anche come sceneggiatore. Per il sequel, invece, il compito è stato affidato a Sarah L. Walker. Diretto da Victoria Mahoney, il sequel coinvolgerà delle novità nel cast come Uma Thurman. Nel primo capitolo sono stati introdotti i protagonisti, un gruppo di guerrieri immortali che hanno protetto il pianeta per secoli e le cui abilità ad un certo punto sono state rivelate. Dovranno collaborare insieme per contrastare una pericolosa minaccia.

La trama del sequel ruota attorno ad Andy, il personaggio di Charlize Theron, e i suoi guerrieri alle prese con una nuova missione per proteggere il mondo. Booker è ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh è in cerca di vendetta dopo essere evasa di prigione. In merito al lungo periodo d’attesa, in una recente intervista con IGN, Charlize Theron ha motivato la scelta: “Netflix ha attraversato un periodo di cambiamenti radicali. Siamo rimasti un po' bloccati e la nostra post-produzione si è fermata, credo, dopo cinque settimane dall'inizio. La posta in gioco non è mai stata così alta. Andy ora è mortale, quindi c'è una possibilità molto concreta che possa morire durante una qualsiasi missione questa volta. L'ultimo film ha visto profondi cambiamenti nelle dinamiche del gruppo: Andy ha perso la sua immortalità, Nile [KiKi Layne] è diventata immortale e Booker [Matthias Schoenaerts] è stato esiliato. Vediamo che lo stile di leadership di Andy è cambiato. Poiché ora è mortale, sta dedicando tutto il tempo che le rimane a fare il massimo del bene possibile”.