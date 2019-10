The Northman: i fratelli Alexander e Bill Skarsgård saranno protagonisti del nuovo film di Robert Eggers

News Cinema

Con loro anche Nicole Kidman, Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy.

Dopo due horror come il magnifico The Witch e il prossimo, imminente The Lighthouse, Robert Eggers cambierà genere e dirigerà il revenge-movie The Northman, ambientato nel X Secolo in un’Islanda dominata dai vichinghi. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso autore insieme al romanziere islandese Sjón.

Il cast di The Northman fino ad ora annunciato è a dir poco impressionante: Alexander Skarsgård (Tarzan,The Kill Team) e suo fratello Bill (IT, IT: Capitolo 2) saranno i protagonisti. Accanto a loro vedremo anche Nicole Kidman (Eyes Wide Shut), Willem Dafoe (L’ultima tentazione di Cristo) e Anya Taylor-Joy (Split). Da notare che quest’ultima è stata già protagonista per Eggers di The Witch, mentre Dafoe è il co-protagonista con Robert Pattinson di The Lighthouse. Altro incrocio: Alexander Skarsgård e la Kidman hanno lavorato insieme alla serie TV Big Little Lies, per cui sono stati premiati entrambi con un Golden Globe.

A quanto pare la A24, società che distribuisce The Lighthouse nelle sale americane proprio in questi giorni, avrebbe già iniziato una forte campagna pubblicitaria per spingere Pattinson verso la nomination all’Oscar come miglior attore. Il lungometraggio è già stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes e lo scorso settembre a quello di Toronto. In entrambi i casi ha riscosso un enorme consenso di critica e pubblico.