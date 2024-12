The Night Time World: ecco il trailer dell'horror antologico vampiresco della Lionsgate

News Cinema

Uscirà in America direttamente in digitale e on demand l'horror antologico The Night Time World, ma ci sembra meritevole di un'occhiata. Ecco il trailer.

Sembra interessante, soprattutto oggi, l'idea di un film horror antologico a più mani che si rifaccia ai classici del passato. A questi fa riferimento, dichiaratamente, The Night Time World, il mondo notturno, il nuovo horror della prolifica Lioisgate, in cui si alternano alla regia ben sei persone (due in coppia), per quattro storie a tema vampiresco che si intrecciano tra loro. A unirle insieme la figura di uno speaker di podcast, che riceve una strana telefonata. In America questo horror arriverà direttamente in digitale e on demand il 28 gennaio e questo è il trailer.

The Night Time World: la trama e il cast

Questa la frase di lancio di The Night Time World: "Fate esperienza di quattro storie da brivido che si intrecciano in una fantasia seducente e oscura. Un podcaster notturno, che racconta le sue storie dell'orrore, viene coinvolto in un mondo indicibile dall'infausta telefonata di una persona che sostiene di essere un vampiro". A dirigere il film sono Brandon Lescure, Sean Brien, Adam Michaels, Chaz Dray Schoenbeck, Gene Blalock e Timothy Paul Taylor, mentre tra gli attori ci sono Doug Henderson e Selina Flanscha, tutti nomi a noi sconosciuti, ma abbiamo sempre avuto un debole per questo genere di film.