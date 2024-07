The Mouse Trap: il trailer finale dell'horror con Topolino serial killer

News Cinema

Col personaggio di Topolino in Steamboat Willie ormai di pubblico dominio, c'è subito chi si appropria dell'iconica immagine per trasformarlo in serial killer. Il film si intitola The Mouse Trap e questo è il trailer finale.

Vi avevamo parlato tempo fa del fatto che l'immagine di Mickey Mouse, ovvero Topolino, in Steamboat Willie, il cartone animato in cui Disney lo presentò al mondo, fosse diventata di pubblico dominio e come questo abbia dato il via libera a film, anche horror, intenzionati ad utilizzarla. Il primo ad approfittarne è stato il regista Jamie Bailey, che nel suo The Mouse Trap dà al serial killer le sembianze della prima versione del celebre topo. Dopo il primo teaser diffuso il primo gennaio, arriva adesso il trailer finale del film, disponibile in America dal 6 agosto in VOD e digitale.

The Mouse Trap: trama, cast e intenzioni del regista

Questa la trama ufficiale di The Mouse Trap (titolo che riecheggia anche, furbescamente, un celebre giallo teatrale di Agatha Christie): E' il 21esimo compleanno di Alex, ma dal momento che è bloccata all'interno di una sala giochi per un turno serale, i suoi amici decidono di farle una sorpresa. Ma un killer mascherato da Topolino decide di giocare un gioco di sua invenzione con loro a cui lei deve sopravvivere". Nel cast ci sono Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills e Nick Biskupek, mentre sotto la maschera del killer topesco c'è Simon Phillips. Il regista Jamie Bailey ha dichiarato in proposito all'utilizzo della celebre silhouette:

Volevamo solo divertirci. Insomma, è il Topolino di Steamboat WIllie che ammazza la gente. E' ridicolo. Ci siamo divertiti con questa idea e penso che si veda. Siamo eccitati come bambini all'idea di mostrare al mondo il film! Amiamo il fantastico lavoro che Walt Disney ha creato in questo caso e la libertà creativa che il fatto che il personaggio sia diventato di pubblico dominio ci ha concesso. Divertimento. Questo è quello che avevamo in mente facendolo e che proverete vedendolo.:

E visto che The Mouse Trap ne fa abbondante uso, ecco l'originale Steamboat Willie