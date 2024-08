The Monkey: il primo breve trailer del nuovo film di Osgood Perkins dal racconto di Stephen King

News Cinema

Mentre è da poco uscito nei cinema americani Longlegs, Oz Perkins ha diretto un altro film, tratto da una celebre storia di Stephen King, The Monkey, La scimmia. Ecco il primo teaser trailer.

Anche Osgood Perkins adatta Stephen King! Mentre si gode il successo di Longlegs, il regista ha già in arrivo un altro film, che però, come vedrete, uscirà nel febbraio 2025. Si tratta di The Monkey, La scimmia, tratto da un racconto pubblicato su una rivista nel 1980 e nel 1985 inserito nella raccolta "Scheletri". Sicuramente l'avrete letta, ma nel caso non lo abbiate fatto, senza spoiler possiamo dirvi che si tratta di una storia incentrata su un giocattolo maledetto, una di quelle scimmiette meccaniche in apparenza innocue, in questo caso dotata di poteri letali. Anche se il film uscirà tra un bel po', ecco il primo breve teaser trailer di The Monkey, in cui vediamo anche l'attore Theo James.

The Monkey sarà una commedia horror

Nel film di Osgood Perkins, che avrà sicuramente cambiato e ampliato la storia del racconto, Theo James interpreta due gemelli, Bill e Hale, che trovano in soffitta una scimmia giocattolo del padre e danno involontariamente il via a una serie di orribili morti. Tra i produttori del film c'è James Wan e gli altri attori che compongono il cast sono Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy. Proprio parlando di The Monkey, Perkins aveva dichiarato a Hollywood Reporter che non si trattava di un horror "serio":

Sembra più un vecchio film di John Landis, di Joe Dante o di Robert Zemeckis. Ho visto l'opportunità per fare un'ironica commedia dell'assurdo sulla morte. Parte dal concetto fondamentale che tutti moriamo... e quanto è maledettamente buffa, bizzarra, impossibile e surreale questa stronzata? Affrontarla coi toni di una tragicommedia mi sembrava adatto. In fin dei conti, se vuoi sintetizzare la cosa, fa parte del sottogenere del giocattolo malvagio o stregato, e non potevo immaginare di fare un film serio sull'argomento. Per me affrontarlo in quel modo sarebbe stato falso, e quindi ho scelto la direzione opposta.