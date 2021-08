The Glorias: il film con Julianne Moore e Alicia Vikander, tratto da una storia vera, è disponibile su NOW

News Cinema

Sono quattro le attrici che nel film The Glorias interpretano Gloria Steinem, storia biografica sulla giornalista che ha dedicato la sua vita al movimento femminista.

È una figura di grande rilievo nella storia del XX e XXI secolo quella di Gloria Steinem. Oggi 87enne, nata a Toledo in Ohio nel 1934, è stata una attivista politica, giornalista e forte sostenitrice del movimento per la difesa dei diritti delle donne.

Il film The Glorias racconta la sua storia, o meglio la sua vita, coprendo un arco di tempo molto ampio tanto da aver richiesto l'ingaggio di quattro attrici: Ryan Kiera Armstrong (Gloria bambina), Lulu Wilson (Gloria adolescente), Alicia Vikander (Gloria tra i 20 e i 40 anni) e Julianne Moore (Gloria dopo i 40 anni). Alla regia non poteva non esserci una donna di grande sensibilità umana e artistica come Julie Taymor che ha diretto nel 2002 Frida, un altro importante titolo biografico con una figura femminile di grande peso.

The Glorias: chi è la Gloria Steinem raccontata dal film con Julianne Moore e Alicia Vikander

Disponibile sul servizio streaming NOW (all'interno del Pass Cinema + Entertainment, attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese), il film The Glorias è un viaggio dentro una di quelle vite umane che sono in grando di cambiarne, migliorandole, molte altre. Gloria Steinem trascorse la sua infanzia in viaggio con il van dei genitori, per poi stabilirsi con la madre nella sua città di nascita Toledo. Non erano poche responsabilità sulle spalle e per garantirsi buoni studi si trasferì a Washington D.C. per frequentare il liceo con l'aiuto della sorella maggiore. Si spostò successivamente nel Massachusetts per frequentare l'università.

L'anno dopo, nel 1957, si sottopose a un aborto eseguito da un medico che ha voluto ringraziare nella sua autobiografia My Life on the Road, pubblicata nel 2015 e dalla quale è tratto The Glorias. Nel libro la Steinem scrive queste parole: "Al Dr. John Sharpe di Londra il quale nel 1957, un decennio prima che in Inghilterra i medici potessero legalmente eseguire un aborto per motivi diversi da quelli di salute della donna, si prese il considerevole rischio di far abortire una 22enne americana che stava per partire per l'India. Sapendo soltanto che lei aveva rotto un fidanzamento per andare verso un destino sconosciuto, lui le disse 'Devi promettermi due cose. La prima, non dirai a nessuno il mio nome. La seconda, farai della tua vita quello che vorrai tu'".

