The French Dispatch: il primo trailer del film di Wes Anderson, le foto ufficiali e dettagli su trama e personaggi

News Cinema

Il decimo film del regista americano - il più amato dagli hipster di tutto il mondo - debutterà nelle sale americane il 21 maggio, e sarà sicuramente al Festival di Cannes, forse in apertura, con un film ispirato dal famoso magazine The New Yorker

Nuovo e decimo film di Wes Anderson, The French Dispatch debutterà nei cinema americani il 21 maggio, e per molti sarà il film che aprirà il prossimo Festival di Cannes.

Di The French Dispatch è appena stato reso disponibile il primo, attesissimo trailer, che vi presentiamo qui di seguito: The French Dispatch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Così recita la sinossi ufficiale del film:

The French Dispatch è l'edizione europea, con sede del Liberty, Kansas Evening Sun, un magazine settimanale che si occupa di politica mondiale, arti (alte e basse), moda, cucina e drink di qualità, e storie di varia umanità ambientate in luoghi lontani.

Il magazine di cui si parla nel film, altro non è che una versione romanzata e immaginaria del celebre - e realissimo - The New Yorker, leggendario settimanale americano di cui Wes Anderson è stato lettore e fan fin dalla più tenera età, e di cui è diventato un grad collezionista, raccogliendo numeri che partono dagli anni Quaranta e arrivano fino ai giorni nostri. E numerosi sono i punti di contatto tra i personaggi del film (ambientato nella cittadina francese, immaginaria, di Ennui-sur-Blasé), e le storie che vi vengono raccontate, e quelli che hanno fatto grande il New Yorker.





The French Dispatch vede protagonisti praticamente tutti gli attori principali con cui Anderson ha lavorato nel corso degli anni, con l'aggiunta di alcune importanti new entries. Nel cast ci sono infatti Bill Murray, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Stephen Park, Mathieu Amalric ma anche Liev Schreiber, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saorsie Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot, Anjelica Huston.





Bill Murray interpreta il ruolo di Arthur Howitzer, Jr., il direttore del French Dispatch, che è stato scritto da Anderson ispirandosi al fonddatore del New Yorker, Harold Ross, con l'aggiunta di riferimento al giornalista A. J. Liebling, storica firma del magazine.





Elizabeth Moss, Owen Wilson, Tilda Swinton, Fisher Stevens e Griffin Dunne sono invece membri della redazione del giornale.

In particolare Wilson interpreta un personaggio di nome Herbsaint Sazerac, uno scrittore ispirato alla figura di Joseph Mitchell, specializzato in ritratti e storie provenienti dalla strada. Il nome del personaggio della Swinton è invece J. K. L. Berensen.





Adrien Brody interpreta Julian Cadazio, un mercante d'arte modellato su Lord Duveen, cui il New Yorker dedicò un profilo in sei parti scritto da S. N. Behrman e pubblicato nel 1951.





Jeffrey Wright è Roebuck Wright, giornalista gastronomico che viene dal Sud degli Stati Uniti e che è ispirato sia a James Baldwin che al già citato A. J. Liebling.



foto

Benicio del Toro e Léa Seydoux sono, rispettivamente, Moses Rosenthaler, un artista in carcere, e Simone, sua guardia carceraria e musa.





Frances McDormand è la giornalista Lucinda Krementz, protagonista di un segmento del film ispirato al reportage in due parti sul maggio francese “The Events in May: A Paris Notebook,” scritto da Mavis Gallant e pubblicato dal New Yorker nel 1968. Lyna Khoudri e Timothée Chalamet sono due studenti impegnati nelle proteste di nome Juliette e Zeffirelli.