The Electric State, il final trailer italiano ufficiale del film con Millie Bobby Brown e Chris Pratt

Dal 19 marzo in streaming su Netflix il film diretto dai fratelli Russo. Ecco final trailer e trama di The Electric State.

Ci siamo. Manca oramai pochissimo al 14 marzo, giorno in cui sarà finalmente disponibile in streaming su Netflix The Electric State, il nuovo diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (quelli di Avengers: Endgame e altri popolarissimi cinecomic) interpretato dalla Millie Bobby Brown di Stranger Things e Enola Holmes assieme al Chris Pratt dei Guardiani della Galassia. E siccome manca così poco, ecco arrivare il final trailer del film, che vi mostriamo immediatamente qui di seguito.



The Electric State: Il Trailer Finale in Italiano del Film Netflix dei Fratelli Russo con Millie Bobby Brown e Chris Pratt - HD

The Electric State, nel cui cast troviamo anche Woody Harrelson, Ke Huy Quan, Anthony Mackie, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito e molti altri nomi noti e amati, mescola avventura, fantascienza e commedia ambientando il tutto in in una versione retro-futuristica degli anni '90.

Questa la sua trama ufficiale:

The Electric State è un'avventura spettacolare dai registi di Avengers: Endgame ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli anni '90. Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) interpreta Michelle, un'adolescente orfana che deve affrontare la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo prestavano pacificamente servizio tra gli umani, vivono ora in esilio dopo una rivolta fallita. Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo è messo sottosopra una notte in cui riceve la visita di Cosmo, un robot dolce e misterioso che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto. Determinata a ritrovare l'amato fratello che pensava di aver perso, Michelle parte per il sud ovest americano con Cosmo e presto si ritrova suo malgrado a fare squadra con il contrabbandiere di bassa lega Keats (Chris Pratt, Guardiani della Galassia, Jurassic World) e con il suo spiritoso robot aiutante Herman (doppiato da Anthony Mackie nella versione originale). Avventurandosi nella Zona interdetta, un angolo del deserto chiuso da mura in cui i robot vivono da soli, Keats e Michelle trovano uno strano e variopinto gruppo di nuovi alleati animatronici e iniziano a scoprire che le forze dietro la scomparsa di Christopher sono più sinistre di quanto avessero mai immaginato.