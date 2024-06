The Duel: il trailer della commedia nera con Dylan Sprouse

News Cinema

La Lionsgate ha diffuso il trailer di The Duel, una dark comedy con Dylan Sprouse che uscirà al cinema in America solo un giorno, il 31 luglio.

Le questioni d'onore e le dispute amorose un tempo si risolvevano con un duello al primo o all'ultimo sangue. Ed è proprio questo che si decidono a fare due amici, moderni ragazzi di oggi, quando uno dei due scopre che la fidanzata l'ha tradito con l'altro. Questa la base della commedia nera The Duel, scritta e diretta da Justin Matthews e Luke Spencer Roberts e interpretata da Dylan Sprouse, Callan McAuliffe, Hart Denton, Patrick Warburton, Ronald Guttman. Questo è il trailer di The Duel che uscirà negli Stati Uniti soltanto un giorno al cinema, il 31 luglio.

The Duel: la trama ufficiale

"Dopo aver scoperto che il suo miglior amico, Colin (Sprouse), ha avuto una storia con la sua ragazza, Woody (McAuliffe) decide che nessuna forma di vendetta moderna può dargli soddisfazione. Quindi Woody sfida l'amico ad una classica gara d'onore, un duello tra gentiluomini all'ultimo sangue. Quando due dei loro amici si uniscono a loro, la compagnia maschile un tempo inseparabile si avvicina sempre più al giorno fatale e mette alla prova i limiti dei propri rapporti fino al punto di non ritorno". Quello che la trama non dice, ma che dal trailer è molto chiaro, è che da uno strano negozio che vende armi per duelli d'altri tempi, gli amici vengono coinvolti in una strana società di gentiluomini modellata su quelle di secoli prima. Altro non si capisce, ma a giudicare dalle immagini sembra una storia abbastanza divertente a cui sarebbe interessante dare un'occhiata. In più, c'è la presenza dell'idolo delle ragazzine Dylan Sprouse, anche se evidentemente non è bastata per assicurare a The Duel una distribuzione normale nei cinema nordamericani.