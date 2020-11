The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, trailer e poster del documentario sulla band dei fratelli Gibb

News Cinema

Si chiama The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, ed è il primo documentario sulla leggendaria band autrice di oltre 1.000 canzoni e venti hit in testa alle classifiche e con più di 220 milioni di dischi venduti, resa immortale dalla colonna sonora del film La febbre del sabato sera.

Il film, che sarà disponibile per il digital download dal 14 dicembre, racconta l'ascesa dell'iconico gruppo, composto dai fratelli Barry, Maurice e Robin Gibb, la loro musica e l'evoluzione negli anni e include anche recenti interviste a Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin e Justin Timberlake.

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart: trailer e poster del documentario