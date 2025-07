The Beatles Ringo Starr: Ringo Starr ha voluto analizzare la sceneggiatura riga per riga insieme a Sam Mendes

News Cinema

Per essere sicuro che il film a lui dedicato fosse accurato, Ringo Stare ha riletto scrupolosamente il copione di The Beatles: Ringo Starr insieme al regista Sam Mendes e ha suggerito le opportune modifiche. Il biopic esce nell'aprile del 2028.

Ringo Starr vuole essere sicuro al 100% che il suo biopic sia veritiero e accurato e per questa ragione ha trascorso due giorni in compagnia del regista Sam Mendes, rivedendo insieme a lui la sceneggiatura del film. Il batterista dei Beatles ha analizzato il copione - scritto da Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne - riga per riga, suggerendo, quando non era convinto, alcune modifiche. Lui stesso lo ha raccontato a un giornalista del New York Times, dicendo, fra le altre cose, che la parte dedicata al suo matrimonio con Maureen Starkey Tigrett mancava di accuratezza. Eco le sue parole:

Aveva uno sceneggiatore, un ottimo sceneggiatore con una grande reputazione che ha scritto un ottimo copione, ma la parte su me e Maureen non ha niente a che vedere con noi. Non eravamo così e non ci saremmo comportati così.

Ringo Starr ha aggiunto che, dopo la lettura con Sam Mendes, si sente decisamente più tranquillo e che spera che il regista segua le sue indicazioni. A dire la verità ne è sicuro, tanto che gli manda "pace e amore”".

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event: cosa sappiamo dei film di Sam Mendes sui Beatles

Facciamo un piccolo recap sui film che Sam Mendes intende dedicare ai Beatles. Come tutti sanno, sono 4, uno per componente della mitica band britannica, formata anche da Paul McCartney, George Harrison e John Lennon. Gli ultimi due non sono più tra noi, il primo dal 2001, quando il cancro ebbe la meglio su di lui, e il secondo nel 1980, per colpa di uno squilibrato che gli sparò mentre rincasava. Intitolati singolarmente The Beatles: Paul McCartney, The Beatles: John Lennon, The Beatles: George Harrison e The Beatles: Ringo Starr, i film racconteranno la storia dei Fab Four dal punto di vista di ognuno di essi e usciranno tutti nell'aprile del 2028. La frase di lancio della saga, intitolata complessivamente The Beatles -A Four-Film Cinematic Event, è: "Ogni uomo ha la sua storia, ma insieme sono leggenda". Si conosce anche il nome dei quattro attori protagonisti: Paul Mescal sarà Paul McCartney, Joseph Quinn sarà George Harrison, Harris Dickinson sarà John Lennon e Barry Keoghan sarà Ringo Starr. Quest'ultimo, che domani compie 84 anni, ha dato subito la sua approvazione all'attore.

Da inglese, Sam Mendes conosce e adora i Beatles, che hanno influenzato la sua comprensione della musica. Ha tenuto nel cassetto il progetto per anni. Finalmente può mettervi mano e non ci resta che aspettare poco meno di 3 anni. Ancora non si sa se i quattro biopic arriveranno nelle sale lo stesso giorno a una settimana di distanza l'uno dall'altro. Ricordiamo che i Beatles sono già stati raccontati al cinema, in particolare John Lennon: per le sue battaglie a favore della pace e per l'attentato di cui rimase vittima a soli 40 anni.