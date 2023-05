The Beanie Bubble: Elizabeth Banks e Zach Galifianakis in un trionfo di rosa nella prima foto del film

News Cinema

Elizabeth Banks e Zach Galifianakis si dividono la scena in The Beanie Bubble, che racconta la nascita del business dei Beanie Babies, celeberrimi pupazzetti in voga negli anni '90. Del film è stata diffusa la prima fotografia.

Dopo aver diretto Coacainorso, black comedy ispirata alla vera storia di un orso del Kentucky che mangiò un quantitativo esorbitante di cocaina, Elizabeth Banks è tornata a fare soltanto l'attrice. La vedremo infatti, ancora non sappiamo quando, in The Beanie Bubble, film targato Apple Tv + di cui è protagonista insieme a Zach Galifianakis. Oggi è arrivata la prima foto dal set, che è un trionfo di rosa.

I Beanie Babies

Forse non tutti sanno che i Beanie del titolo del film sono i Beanie Babies, piccoli animali di peluche dagli occhi grandi. Potevano essere di varie dimensioni (15, 23 e 40 cm) e a inventarli e lanciarli fu l'uomo d’affari H. Ty Warner, che nel 1986 fondò la Ty Inc. Nella seconda metà degli anni '90 i Beanie Babies acquistarono un'enorme popolarità, tanto che moltissimi bambini cominciarono a comprarne svariati. Elizabeth Banks interpreterà una donna di nome Robbie, che altri non era se non la socia di H. Ty Warner, impersonato da Galifianakis.

Cosa bisogna sapere su The Beanie Bubble

La vicenda raccontata in The Beanie Bubble avrà tre diversi punti di vista: quello di Robbie, quello di una certa Sheila (e quello di una certa Maya . La seconda e la terza avranno rispettivamente il volto di Sarah Snook e Geraldine Viswanathan. Il film non è affatto una commedia, perché pone l’accento sull'avidità di denaro e di potere che sono alla base della nascita della linea di giocattoli. I personaggi del film si accorgeranno che il sogno americano più che un sogno è un incubo. The Beanie Bubble pone anche l'accento sulla follia di quanti cominciarono a collezionare i graziosi pupazzetti. Inutile dire che Internet contribuì all'ossessione. La regia è di Damian Kulash e Kristin Gore. Quest'ultima è anche autrice della sceneggiatura, ispirata al libro The Great Beanie Baby Bubble di Zac Bissonnette.

Elizabeth Banks e Zach Galifianakis nella prima foto di The Beanie Bubble

E veniamo all'immagine di The Beanie Bubble che ci arriva grazie a Entertainment Weekly e ad Apple, e che è quella dell'articolo. Elizabeth Banks e Zach Galifianakis sono entrambi in rosa, come dicevamo, e se lei non ha la sua proverbiale chioma bionda ma è castana, lui è irriconoscibile per via dei capelli scuri e di un paio di occhiali dalla montatura piuttosto evidente. Galifianakis ha un bastone rosa fucsia, mentre la Banks tiene sotto il braccio un barboncino azzurro, ma potrebbe trattarsi anche di una scimmietta.