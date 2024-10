Terrifier 3: una clip in anteprima esclusiva del nuovo violentissimo slasher con Art il Clown

News Cinema

Il terzo capitolo della saga horror slasher firmata Damien Leone, campione di incassi negli USA e Francia, debutterà in sala in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan, e sarà dal 7 novembre in tutti i cinema italiani distribuito da Midnight Factory. Vi mostriamo oggi una clip in anteprima esclusiva di Terrifier 3.

Quella di Terrifier, nata dalla fantasia perversa del regista e sceneggiatore Damien Leone, è una serie di film horror slasher dalla violenza estrema e dal gore senza limiti. È uno dei motivi per cui è così popolare presso i suoi fan, ovviamente, ma allo stesso tempo è davvero sorprendente come un film così estremo - e capace di suscitare reazioni estreme in sala, come svenimenti o attacchi di vomito presso il pubblico - sia riuscito nel suo primo weekend nelle sale americane a essere il più visto: a oggi, Terrifier 3 domina il box office americano con 18,3 milioni di dollari fatti registrare nel fine settimana di apertura.

Noi, Terrifier 3 lo vedremo presto: arriverà nei cinema grazie a Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, che lo farà arrivare in sala in anteprima il 31 ottobre, per festeggiare Halloween con i fan, e poi dal 7 novembre in tutti i cinema italiani.

È la prima volta che un film della serie esce nelle sale: se non sapete bene di cosa si tratti e volete arrivare preparati, su Prime Video potete trovare Terrifier 2, mentre il primo film della serie è sempre sulla piattaforma Amazon, ma nel canale di Midnight Factory.

Terrifier 3 ci porta a cinque anni di distanza dall'ultima, sanguinaria apparizione dello spietato killer Art il Clown, straordinaria maschera horror inventata da Leone che già rivaleggia con gli storici miti del settore. Art il Clown (interpretato ancora una volta da David Howard Thornton) torna a infestare gli incubi dei cittadini di Miles County, e soprattutto quelli di Sienna Shaw (Lauren LaVera), eroica sopravvissuta al massacro del secondo capitolo, costretta ad affrontare nuovamente la propria nemesi assieme al fratello Jonathan (Elliott Fullam). In questo nuovo capitolo Leone espande ulteriormente l’universo di Terrifier, esplorando ancor più le motivazioni dietro alle azioni di Art, stavolta accompagnato nella sua sadica crociata da una partner altrettanto crudele: la diabolica Victoria (Samantha Scaffidi).

La particolarità è che, invece di legarsi alla "solita" festività di Halloween, Leone ha scelto per Terrifier 3 un'ambientazione natalizia che permette a Art di vestire i panni di un perverso e sadico Babbo Natale, pronto a tirare fuori dal suo sacco non regali, ma armi e violenze: come vediamo in questa clip del film che vi proponiamo in anteprima esclusiva.

Terrifier 3: "Il nuovo Jack lo Squartatore": Clip Ufficiale in Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD