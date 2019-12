Tenet: il trailer ufficiale in italiano dell'atteso film di Christopher Nolan

News Cinema

Ogni suo film è sempre atteso come un evento memorabile, ecco le prime immagini di Tenet.

Sono sempre misteriosi i progetti di Christopher Nolan. Non fa eccezione anche il prossimo, come al solito attesissimo, che si intitola Tenet, e di cui è stato appena diffuso un primo trailer ufficiale.

Tenet: quello che sappiamo del film di Christopher Nolan

Circondato da un fitto alone di mistero, di Tenet sappiamo che sarà un thriller di spionaggio internazionale, ambientato in sette paesi diversi.

Come protagonista di questa storia, Nolan ha voluto John David Washington, figlio di Denzel, che si è fatto conoscere come protagonista del BlacKkKlansman di Spike Lee. Al suo fianco ci sono Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Debicki e Dimple Kapadia, oltre a Michael Caine e Kenneth Branagh.

Nolan ha girato il film mescolando i formati 70mm e IMAX, e la data d'uscita prevista negli USA è quella del 17 luglio del 2020.

