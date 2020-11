Tenet arriva in streaming digitale

News Cinema

Il film precedentemente noto come quello che avrebbe dovuto risollevare da solo le sorti dei cinema di tutto il mondo debutterà a breve in streaming sulle principali piattaforme disponibili in Italia.

Il film precedentemente noto come "quello che avrebbe dovuto risollevare da solo le sorti dei cinema di tutto il mondo" è pronto per fare il suo debutto in streaming digitale sulle principali piattaforme italiane. Tenet di Christopher Nolan sarà infatti disponibile dal 15 dicembre per l’acquisto in digitale su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e dal 29 dicembre anche per il noleggio su Infinity e Sky Primafila.

Il film è già disponibile per il pre-order su: Apple TV, YouTube, Google Play e Chili.

Tenet: il trailer del film

Tenet: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Dal prossimo 13 gennaio Tenet arriverà in Italia anche in DVD, Blu-Ray e 4K UHD. In queste ultime due versioni conterrà diversi contenuti speciali, tra cui lo speciale Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet’, un'esplorazione della durata di un'ora sullo sviluppo e la produzione del film, raccontate dal cast e dalla troupe.