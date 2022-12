Teen Wolf, il poster ufficiale conferma chi torna nel film sequel

News Cinema

Paramount+ presenta il nuovo poster ufficiale di Teen Wolf: il film sequel riporta quasi tutti i personaggi originali a Beacon Hills e la locandina mostra di chi si tratta

Teen Wolf non ha paura di gridare e regala una preziosa anticipazione nel nuvo poster originale diffuso da Paramount+. Il film sequel dell’acclamata serie TV andata in onda dal 2011 al 2017 approderà in streaming (anche in Italia) a gennaio 2023 dopo mesi di ipotesi da parte dei fan. Non tutti i personaggi del cast originale faranno il loro ritorno per il progetto sequel, ma la maggior parte non ha potuto rifiutare un’ultima volta a Beacon Hills. Circa due mesi fa, ComicBook aveva condiviso il primo poster ufficiale di Teen Wolf: The Movie, mentre adesso è stato Paramount+ a regalare un’altra anticipazione. Nel corso della convention brasiliana CCXP 2022, la piattaforma streaming ha puntato l’attenzione sullo slogan: “The Pack Is Back”, il branco è tornato, accompagna il poster e lascia intendere il focus del film. Nessuno lavora da solo in Teen Wolf ed è l’unione che fa la forza.



Teen Wolf: il nuovo poster del sequel conferma chi tornerà nel film

Andato in onda per sei stagioni su MTV, Teen Wolf ha creato una realtà soprannaturale piaciuta moltissimo ai suoi fan. Ed è per questo che, a distanza di cinque anni, il creatore dello show Jeff Davis ha avuto la possibilità di rispolverare le sue creature in un progetto sequel. Non si tratta di una serie TV, bensì di un film (distribuito in streaming). Nella nuova locandina diffusa, è chiaro che il branco è stato formato. Derek Hale, interpretato da Tyler Hoechlin, riempie la scena con il suo ringhio feroce. A fargli compagnia, al centro dell’immagine, vi è anche Allison Argent. Crystal Reed, che l’ha interpretata tempo addietro, torna nelle vesti della cacciatrice nonostante nella serie originale sia morta nella terza stagione. Tuttavia il suo ritorno è motivato e, nel corso della visione, i telespettatori scopriranno il perché.

Non può mancare Scott McCall, interpretato da Tyler Posey, senza il quale probabilmente né la serie TV né il film sequel avrebbero potuto raggiungere tanto successo. Il nuovo poster include anche Lydia Martin interpretata da Holland Roden, Jackson Whittermore di Colton Haynes, Malia Tate di Shelley Hennig, Liam Dunbar di Dylan Sprayberry, Alan Deaton di Seth Gilliam e Noah Stilinski (padre di Stiles) interpretato da Linden Ashby. Il film di Teen Wolf ha dovuto metabolizzare anche grandi assenti: Dylan O’Brien e Arden Cho hanno scelto di non partecipare, per cui né Stiles né Kira torneranno nel film. Quando esce Teen Wolf: The Movie? Il 26 gennaio 2023, soltanto su Paramount+.