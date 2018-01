Taron Egerton è Robin Hood: le prime foto

La storia di Robin Hood è stata raccontata tante volte, con protagonisti in epoche diverse attori del calibro di Errol Flynn (il migliore), Kevin Costner e Russell Crowe. Adesso a incarnarlo in una nuova versione targata Lionsgate e intitolata Robin Hood: Origins, è il giovane Taron Egerton, protagonista di Kingsman.

Il film, scritto da Joby Harold e diretto da Otto Bathurst, vede l'eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri di ritorno dalle crociate, decidere di rifugiarsi nella foresta di Sherwood con un gruppo di fuorilegge per combattere la corruzione del malvagio King John (Giovanni d'Inghilterra), usurpatore del trono reale e dello sceriffo di Nottingham (di cui ricordiamo le grandi interpretazioni di Alan Rickman).

Il cast è notevole: Jamie Foxx è Little John, Jamie Dornan è Will Scarlet, Eve Hewson la dolce Lady Marian, Tim Minchin è Frate Tuck e Paul Anderson Guy di Gisborne e Ben Mendelsohn lo sceriffo di Nottingham. Il tono della pellicola, che uscirà in America il 21 settembre, è descritto come realistico. Queste sono le prime foto, in cui vediamo Egerton, Foxx, Hewson e Mendelsohn.