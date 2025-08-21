TGCom24
News Cinema

Super Charlie, in anteprima esclusiva il trailer italiano e il poster del film di animazione vincitore a Giffoni

Domenico Misciagna
3

Sarà al cinema dal 9 ottobre, distribuito da Plaion Pictures, il movimentato Super Charlie, dove un ragazzino scopre che il suo fratellino ancora neonato ha i superpoteri che lui avrebbe sempre desiderato. Saranno un team un po' strano ma formidabile. Gustiamoci il trailer e il poster del film!

Super Charlie, in anteprima esclusiva il trailer italiano e il poster del film di animazione vincitore a Giffoni

Mettetevi nei panni di un ragazzino che ama i supereroi: immaginate come reagisce quando scopre che il suo appena nato fratellino ha dei superpoteri. Cosa potrebbe accadere? Lo scopriremo dal 9 ottobre al cinema con il film di animazione Super Charlie, distribuito da Plaion Pictures: ve ne mostriamo in esclusiva trailer e poster ufficiali, ricordandovi che il lungometraggio è risultato il Miglior Film all'ultimo Festival di Giffoni 2025, nella categoria "Elements +6". Siete pronti a sfrecciare per i cieli della città in pannolino?

Super Charlie, la storia del film di animazione al cinema dal 9 ottobre

Willie, coprotagonista di Super Charlie, ha dieci anni e sogna di poter aiutare il suo papà poliziotto a combattere il crimine: non come sbirro, ma come supereroe! Questo sogno è destinato a rimanere tale... o forse no? Quando arriva in famiglia Charlie, il suo neonato fratellino, Willie scopre che ha degli incredibili superpoteri. Forse è il caso di chiudere un occhio sull'abituale gelosia di un fratello maggiore per il nuovo arrivato: anzi, Willie potrebbe essere quello che "gestisce" nel modo migliore i superpoteri di Charlie, a maggior ragione considerando che un cattivissimo criminale, aiutato da un lacché scienziato pazzo, sta mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini. Willie diventerà spalla e manager di Super Charlie!
Super Charlie è un film dalla genesi curiosa: si basa infatti su un fumetto per ragazzi a firma Camilla Läckberg, un'autrice svedese che normalmente è autrice di gialli per adulti (come nel caso della serie "I delitti di Fjällbacka"). Si è messa alla prova con questo ben diverso viaggio nella fantasia umoristica adatta a tutta la famiglia, grazie all'adattamento a cura di Jon Holmberg, anche regista di questo lungometraggio realizzato dallo studio di animazione A. Film Productions A/S in Danimarca.
Qui in basso il poster ufficiale italiano del film.

