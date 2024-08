Sulla terra leggeri, un esordio suggestivo di Sara Fgaier presentato al Locarno Film Festival

News Cinema

Un uomo vede svanire la memoria del suo passato e dell'amore della sua vita, mentre la figlia lo aiuta a ricordare con un diario scritto all'epoca. Suggestivo e malinconico, Sulla terra leggeri è l'esordio alla regia di Sara Fgaier presentato nel concorso internazionale del Locarno Film Festival.

Un'amnesia improvvisa sconvolge la quotidianità di Gian, un uomo di mezza età che non riconosce più la figlia, Miriam, che per aiutarlo gli consegna un suo diario scritto molti anni prima. La protagonista di quelle pagine è una ragazza conosciuta a 20 anni, l'incontro di una notte, ma l'amore della sua vita. Fra le nebbie dei ricordi, Andrea Renzi e Sara Serraiocco conducono una ricerca suggestiva e sospesa nell'opera prima di Sara Fgaier, già montatrice e produttrice di e con Pietro Marcello, che con Gli anni ha vinto nel 2018 l'EFA per il miglior corto europeo.

Sospeso fra un passato che svanisce e un presente che non è pronto per subirne le conseguenze, Sulla terra leggeri è stato presentato in concorso al Locarno Film Festival, mentre uscirà prossimamente nelle sale italiane distribuito da Luce Cinecittà.

Ecco il commento video al film da Locarno di Mauro Donzelli.