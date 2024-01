Succede anche nelle migliori famiglie: il commento di Alessandro Siani sul successo del suo film al cinema

News Cinema

Succede anche nelle migliori famiglie, il nuovo film di e con Alessandro Siani, si è aggiudicato il primo posto al botteghino italiano nel suo primo al cinema, il 1 gennaio 2024. Ecco cosa ha dichiarato il regista e attore.

Inizia con il botto l'avventura del nuovo film di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie che parte con un grandissimo risultato, primo al box office del 1° gennaio 2024. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, incassa nel primo giorno di programmazione 950 mila euro con una media copia di 2561 su 366 schermi e oltre 126 mila spettatori.

Succede anche nelle migliori famiglie: le reazioni al successo del film al cinema

"Sono molto contenta di questo risultato, che conferma le nostre aspettative e la vitalità del cinema italiano in questo momento. Viva il cinema italiano! Andate tutti in sala!"- dichiara la produttrice Federica Lucisano -.



"Siamo molto felici del dato di esordio del nuovo film di Alessandro Siani. Succede anche nelle migliori famiglie ha conquistato nel suo primo giorno di uscita il primo posto del box Office con 950.000 € di incasso. Gli spettatori italiani hanno premiato la scelta del regista di tornare al film di puro intrattenimento e divertimento" - afferma Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution-.



"Ieri sono andato al cinema - dice Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista - sono entrato in sala è durante la proiezione del mio film sentivo il pubblico ridere, divertirsi, una cosa meravigliosa: la gente, le risate collettive, la magia che solo il cinema riesce a ricreare! Grazie a tutti dal profondo del cuore. Evviva il cinema! Evviva la commedia!"

Succede anche nelle migliori famiglie: la trama ufficiale, il trailer e il cast del film

Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas, perché troppo influenzato dall’opprimente figura paterna di medico eccellente - in poche parole la pecora nera della famiglia Di Rienzo - conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una delusione amorosa e l’altra. Un giorno, però, il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo. Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Sarà stato il calore e l’amore dei figli? Non proprio, quanto più un nuovo, imminente, matrimonio: il suo. Lina, infatti, si sposerà la settimana seguente con il signor Angelo Cederna, vecchio amichetto e fidanzatino d’infanzia. Che cosa? Chi è quest’uomo? I tre fratelli vogliono vederci più a fondo. Ma per il momento, c’è soltanto una certezza: questo matrimonio non s’ha da fare! Ad ogni modo, il giorno del matrimonio, nonostante le crescenti perplessità dei tre figli, arriva, ed è proprio il giorno in cui tutte le certezze sulla famiglia Di Rienzo vengono spazzate via, come un castello di carte. Tanti segreti sorprendenti stanno per essere svelati come succede nelle migliori famiglie, e forse proprio Davide...