Street Fighter, la Sony annuncia una data precisa per il nuovo film

Nonostante il nuovo film dedicato al videogioco Street Fighter della Capcom sia ancora senza regista, la Sony ha fiducia nei tempi di lavorazione, abbastanza da aver annunciato una data precisa di uscita. Non troppo vicina, però.

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che la Sony e la Legendary avevano perso i registi del suo prossimo adattamento di Street Fighter, ma ora abbiamo anche la conferma che il progetto rimane nel radar della produzione: è stata infatti annunciata una data d'uscita precisa, nonostante non si sia ancora trovato (almeno ufficialmente) chi si metterà dietro alla macchina da presa. Ci sarà d'aspettare un paio d'anni. Leggi anche The Legend of Zelda, il film sta prendendo forma con il coinvolgimento di Shigeru Miyamoto

Street Fighter, il film arriva nel marzo 2026

La Sony ha collocato al cinema il nuovo film dedicato a Street Fighter per il marzo del 2026, il che significa che la Legendary conta di andare sul set nel corso del 2025. In altre parole, l'uscita dal progetto dei registi Danny & Michael Philippou per un altro film (Bring Her Back) non ha compromesso più di tanto la tabella di marcia, specialmente col fiato sul collo di Mortal Kombat 2, che a questo punto anticiperà la concorrenza arrivando al cinema nell'autunno 2025. Rimane da veriricare chi si sobbarcherà il compito di sfidare i rischi di questo nuovo tentativo di affrontare il mito: l'ultimo Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009) di Andrzej Bartkowiak è stato giudicato impresentabile, e sono solo i trent'anni di distanza che ci separano da Street Fighter - Sfida Finale (1994) con Jean-Claude Van Damme ad averlo reso un piccolo culto trash. Il trucco è non far passare troppo tempo dal rinnovato interesse che il gioco Capcom ha calamitato anche oltre la sua schiera di appassionati, grazie al recente successo di Street Fighter 6, uscito l'anno scorso su PS4, PS5, Windows e Xbox Series X/S. Fu Street Fighter II nel 1991, prima negli arcade poi nella sua versione casalinga per SNES, a cementare il fenomeno di costume di questi iconici combattimenti due contro due, anche se la Capcom aveva inaugurato la saga nel 1987.