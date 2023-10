Stream: il trailer di un nuovo horror splatter con tante facce note agli appassionati

News Cinema

Un gioco mortale si scatena nello splatter Stream, dai produttori di Terrifier 2, interpretato da tante icone horror, da Jeffrey Combs a Dee Wallace. Ecco il teaser trailer.

Di venerdì 13 non poteva mancare il trailer di un horror splatter, uno dei tantissimi che escono in America e che gli appassionati riescono in qualche modo a procurarsi, visto che in Italia arrivano solo i più pubblicizzati e commerciali mentre, come sa chi ama il genere, a noi piace vederli tutti, convinti come siamo che anche nel peggior trash o nel più infimo low budget ci sia nascosto qualche brivido. Questo film si intitola Stream, è pubblicizzato come prodotto dai produttori dello splatterissimo Terrifier 2 ma quel che più conta, è una specie di antologia di facce famose che continuano a frequentare il genere che da giovani ha dato loro la fama. Il divertimento è provare a riconoscerli. Questo è il teaser trailer.

Stream: il cast e la trama

A dirigere Stream è Michael Leavy e gli effetti speciali sono opera di Damien Leone, famoso per il suo lavoro sui due Terrifier. Nel cast ci sono Tony Todd, Jeffrey Combs, Danielle Harris, Tim Reid, Dee Wallace, Mark Holton, Felissa Rose, Daniel Roebuck, Dave Sheridan, Terry Alexander, David Howard Thornton, Charles Edwin Powell, Bob Adrian, Sydney Malakeh, Wesley Holloway, Damian Maffei e Michael Leavy. Questa è la trama:

Quando Roy ed Elaine Keenan capiscono che la loro famiglia si sta disgregando, decidono di fare qualcosa. Roy mette al secondo posto il lavoro e i due colgono al volo l'opportunità di ricreare una vacanza del loro passato. Una pacifica permanenza in un pittoresco hotel è quello di cui hanno bisogno, ma non è quello che li aspetta. Con quattro folli assassini che perlustrano gli apparentemente normali corridoi dell'albergo, le chance non sono dalla parte della famiglia Keenan. Roy deve combattere per la sua vita e quella della sua famiglia, mentre la loro semplice fuga di un weekend si trasforma in una vacanza per cui morire!