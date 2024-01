Stopmotion: il trailer di un horror terrificante con Aisling Franciosi, animatrice di pupazzi assassini

News Cinema

L'attrice italo irlandese Aisling Franciosi è protagonista dell'horror Stopmotion, in cui le creature da lei animate con questa tecnica prendono vita... omicida. Ecco il bellissimo trailer.

Mesi fa avevamo intervistato la bravissima attrice italo-irlandese Aisling Franciosi, ma non avevamo parlato di questo suo interessante progetto, Stopmotion, un horror che ha al centro le creature animate con la relativa tecnica per il cinema, e che a giudicare dalla storia e dal trailer sembra davvero originale, pauroso e interessante. Scritto da Robin King e diretto da Robert Morgan, regista britannico al suo debutto nel lungometraggio, Stopmotion uscirà in America il 23 febbraio, prima di approdare in streaming su Shudder, noi lo segnaliamo a qualche distributore italiano di buona volontà, sperando sia in ascolto. Intanto ecco le immagini.

Stopmotion, la trama

In Stopmotion, Aisling Franciosi è Ella Blake, un'animatrice nella tecnica del titolo, che lotta per controllare i suoi demoni dopo la scomparsa di una madre molto autoritaria. All'improvviso sola al mondo, inizia la creazione di un macabro film con pupazzi, che diventa ben presto il campo di battaglia della sua salute mentale. Mentre la mente di Ella inizia ad andare in pezzi, i personaggi del suo film animato prendono vita in modo terrificante e il potere scatenato della sua immaginazione minaccia di distruggerla.

Questa la storia del film. Nel trailer si vede anche una bambina che suggerisce alla protagonista di rendere più interessante il suo film e che, alla luce di quanto scritto sopra, potrebbe essere una proiezione di lei stessa da piccola. Comunque sia, Stopmotion ci sembra uno di quegli horror che varrebbe davvero la pena vedere. Nel cast ci sono anche Stella Gonet e Tom York.