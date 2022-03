Steve McQueen è diventato Sir: la principessa Anna lo ha investito del cavalierato

News Cinema

Il regista di 12 anni schiavo, Steve McQueen, nominato cavaliere a Windsor Palace dalla principessa Anna.

Vincitore di BAFTA, Oscar e Golden Globe per il suo film del 2013 12 anni schiavo, ora il regista Steve McQueen può aggiungere ai suoi onori il titolo di Sir. L'account ufficiale Twitter della famiglia reale inglese ha infatti pubblicato una foto in cui lo vediamo inginocchiato di fronte alla principessa Anna mentre questa, in una cerimonia immutata da secoli, gli conferisce il titolo di cavaliere per meriti nel campo delle arti.

Steve McQueen nominato cavaliere dalla principessa Anna

Nel post della famiglia reale, che trovate qua sotto, le congratulazioni ufficiali con l'annuncio che Steve McQueen è stato nominato Sir durante la cerimonia d'investitura a Windsor Castle.